Oficial: Aceptan renuncia de “Tato” García como técnico de Marathón

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Aunque el equipo no estaba estable, siempre se mantenía en los primeros lugares, sin embargo, no era suficiente para el “Tato” García, por lo que renunció a ser director técnico de Marathón y este elenco ya aceptó su dimisión.



En las próximas horas la directiva del elenco sampedrano dará conferencia de prensa para hacer oficial la renuncia y además anunciar que Manuel Keosseián será el nuevo mandamás.



Aunque la directiva de Marathón determinó darle más tiempo a García, este tras el empate ante Vida el pasado sábado, determinó marcharse del club con el que no logró ser campeón.



Manolo al rescate...



Ante esto, según Diario Diez, la directiva de Marathón le dará por cuarta vez en la historia la oportunidad a Manuel Keosseián, el uruguayo y técnico más ganador de esta institución.

Keosseián ha alzado tres veces la copa con los esmeraldas: 2007, 2009 y 2009.



El Uruguayo ha estado inactivo durante casi tres años después de su salida de Olimpia en 2019, tras no conseguir levantar trofeos en dos torneos.



De concretarse esta contratación, Keosseián esta semana estaría arribando a Honduras.

