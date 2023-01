“No se le puede faltar el respeto a una leyenda”: Mbappé sale a la defensa de Zidane

El 10 de Les Bleus no ocultó su malestar por lo expresado por Le Graët, quien aseguró que no tenía miedo ante la posibilidad de que Zidane tomara las riendas de Brasil.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol expresó que no le contestaría el teléfono a Zinedine Zidane si este intentara localizarlo para ser entrenador de Les Bleus en un futuro.

“Me sorprendería si fuera allí (Selección de Brasil). Pero él hace lo que quiere, a mí no me preocupa. Nunca lo conocí, nunca nos planteamos separarnos de Didier (...) ¿Me dolería el corazón que se fuera allí? Yo, no tengo nada que sacudir. ¡Él puede ir a donde quiera! Puede ir donde quiera, en un club grande, una selección, me cuesta creerlo en lo que a él se refiere. ¿Si Zidane intentara localizarme? Ciertamente no, ni siquiera lo hubiera llamado por teléfono”, atizó Le Graët contra el máximo ídolo francés.