Nicaragua convoca dos futbolistas de urgencia para juego vs Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Nicaragua sumó dos jugadores de urgencia pensando en el partido de este martes 9 de septiembre ante Honduras.
Se trata de Matías Belli, del Real Estelí, y Angelo Velásquez, del Diriangén, quienes "se suman a la delegación tras la expulsión de (Jason) Coronel y suspensión de Junior Arteaga por acumulación de tarjetas", precisó la Federación de Nicaragua.
"La Selección Nacional arribó a Tegucigalpa la madrugada de este lunes para enfrentar a Honduras este martes a las 8:00 p.m. en el Estadio Chelato Uclés, en duelo correspondiente a la tercera ronda de las Eliminatorias Mundialistas", añadieron los nicaragüenses.
Seguidamente informaron que "Matías Belli se incorporó al combinado nacional y realizó el viaje a Honduras, por lo que estará a disposición del cuerpo técnico para este compromiso. Esto, tras la expulsión de Jason Coronel quien recibió un partido de sanción por parte de FIFA"
Finalmente establecieron en el comunicado que "Junior Arteaga no será elegible para el encuentro debido a la acumulación de tarjetas amarillas en el actual ciclo, y Anyelo Velásquez se sumará al combinado nacional".
Marco Antonio Figueroa, DT de la Selección de Nicaragua, dijo en conferencia de prensa: "La historia jamás juega en un partido. Lo otro: queda para la historia el partido de mañana, no juegan los jugadores caros, los baratos, los malos, juegan 11 contra 11, pero nosotros como seleccionador buscamos la mejor forma para competirle al rival.
Honduras y Nicaragua se medirán este martes a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
La Bicolor empató 0-0 su primer juego ante Haití como visitante, mientras los nicaragüenses también empataron ante su similar de Costa Rica, con marcador de 1-1.