Nicaragua convoca dos futbolistas de urgencia para juego vs Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Nicaragua sumó dos jugadores de urgencia pensando en el partido de este martes 9 de septiembre ante Honduras. Se trata de Matías Belli, del Real Estelí, y Angelo Velásquez, del Diriangén, quienes "se suman a la delegación tras la expulsión de (Jason) Coronel y suspensión de Junior Arteaga por acumulación de tarjetas", precisó la Federación de Nicaragua.

"La Selección Nacional arribó a Tegucigalpa la madrugada de este lunes para enfrentar a Honduras este martes a las 8:00 p.m. en el Estadio Chelato Uclés, en duelo correspondiente a la tercera ronda de las Eliminatorias Mundialistas", añadieron los nicaragüenses. Seguidamente informaron que "Matías Belli se incorporó al combinado nacional y realizó el viaje a Honduras, por lo que estará a disposición del cuerpo técnico para este compromiso. Esto, tras la expulsión de Jason Coronel quien recibió un partido de sanción por parte de FIFA"