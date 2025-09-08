Surinam sorprende a El Salvador al derrotarlo en el Cuscatlán por la eliminatoria

San Salvador.- La Selección de El Salvador no pudo y terminó cayendo 1-2 ante su similar de Surinam por la segunda fecha de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026.

La afición no falló, llenó por completo el estadio Cuscatlán, una verdadera noche llena de fútbol, pero para mala de ellos, se terminaron quedando con una derrota.

Surinam los sorprendió desde un principio del partido con un juego muy ordenado y con buenas llegadas por los costados.

Tanto así que al minuto 12 ya se habían pusto a ganar por medio de un tanto de Radinio Balker que llegó de cabeza tras un tiro de esquina, la defensa se quedó solo viendo.

El Salvador respondió con una clara oportunidad a gol de Brayan Gil que quedó solo frente a portería pero erró.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 28 llegaba el empate por medio de Gil, pero tras revisión en el VAR, se anuló el tanto por una mano del atacante.

Surinam seguía con sus llegadas por las bandas, centro desde la derecha de Becker que le quefó a Richonell Margaret, la defensa rechaza y le cae a Djevencio van der Kust que pateó a portería pero logró atajar Mario González.

El gol del empate para El Salvador llegó hasta en la segunda parte, precisamente al minuto 73 tras un autogol de Radinio Balker.

Aunque la alegría duró poco para los salvadoreños pese a que atacaban con mucha insistencia, Dhorado Moreo Klas de derecha marcó el definitivo 1-2 en el Cuscatlán.

Ahora El Salvador le tocará recibir a Panamá el 10 de octubre y Surinam lo hará también como local ante Guatemala.