Marco Figueroa advierte a Honduras: "La historia no juega. Nicaragua creció mucho"

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras y Nicaragua tienen este martes un partido al rojo. No es un simple cotejo, es un duelo por la segunda fecha de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, y el equipo que pierda, reducirá sus oportunidades de clasificar al Mundial. Así lo entiende el entrenador nicaragüense, Marco Antonio Figueroa, quien se irritó con un periodista deportivo al inicio de la conferencia de prensa de cara al entreno de su selección en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Asimismo, advirtió a la Bicolor Honduras que esta Nicaragua no es la misma de los años anteriores. También le tiró al arbitraje tras la expulsión que sufrió Jason Coronel ante Costa Rica y adelantó que habrá cambios en la formación. CONFERENCIA DE PRENSA "Hazme la pregunta, no hagas mucho cuento", manifestó Figueroa en la primera pregunta. ¿Podrían haber cambios en la estrategia de Nicaragua? Primero: hombre nací. Segundo: soy estratega, soy un director técnico, tengo que adaptarme a la circunstancia de los partidos. Tenemos seis ausencias importantes. La última fue la de Arteaga por acumulación de tarjetas amarillas. La otra es la de Coronel que fue injustamente expulsado. Uno como técnico no puede elegir formas, tiene que elegir las variantes, debemos de competir en cada uno de los partidos. Cada una de las selecciones que están en esta fase son compactas, Honduras no es la excepción, seguro va a ser un partido difícil.

¿Qué tan positivo sería sacar los tres puntos ante Honduras? En el fútbol, el técnico, el jugador y el aficionado que llega a un estadio para ir a perder un partido de fútbol mejor que se quede en la casa. Yo creo que todas las selecciones tienen el deseo de ir al Mundial. El objetivo es tratar de ganar, hay mucha historia en estos dos países hay mucha historia, Honduras por lejos ha sido superior. Yo le decía a los vecinos ticos cuando llegaron a Nicaragua, cada uno de los partidos se tiene que preguntar y cada una de las selecciones tiene cambio de técnicos, de jugadores y de sistemas. ¿A qué Nicaragua enfrentará Honduras este martes? ¿Viste tu el partido ante Costa Rica? Ese es el Nicaragua que jugará mañana. La historia jamás juega en un partido. Lo otro: queda para la historia el partido de mañana, no juegan los jugadores caros, los baratos, los malos, juegan 11 contra 11, pero nosotros como seleccionador buscamos la mejor forma para competirle al rival. Lo que nunca nos había pasado nos pasó ayer, cuando llegamos a las 4 de la mañana al hotel. Todas esas dificultades ayudan a que el jugador tenga más carácter. No. Uno como técnico tiene que fijarse y nosotros recién vamos a fijarnos en las cosas externas del juego de mañana. Siempre estoy preocupado de la gente que nos pite porque somos de las pocas selecciones que siempre hemos tenido penales en contra, expulsiones que no son. Entonces, a veces nos queda eso que nos cargan la mano, espero no sea así, espero que la gente se lleve una buena impresión. ¿Adónde se ve con la Selección de Nicaragua? Normalmente las selecciones tienen el ADN del técnico y esta selección no es la excepción. Nosotros vamos a cumplir casi los cuatro años en Nicaragua y el crecimiento ha sido grande. A nivel de clubes Nicaragua creció mucho. También creemos que el proceso nuestro ha sido importante. Esta selección no se compara con ninguna anterior y son casi algunos jugadores que repiten.