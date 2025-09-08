¡Con cambio! El 11 titular de Honduras para partido de eliminatoria ante Nicaragua

La Selección de Honduras se enfrenta este martes ante su similar de Nicaragua por la segunda fecha de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026.
Pportero: Edrick Menjívar será el guardián hondureño fue de lo más destacado en el compromiso eliminatorio ante Haití y repetiría ante Nicaragua.
Defensor derecho: Andy Najar será el titular de Honduras frente a los pinoleros en el Estadio Nacional.
Central: Getsel Montes repetiría en el 11 titular del equipo que lidera Reinaldo Rueda Rivera.
Central: Julián Martínez se ganó a pulso la titularidad en la Copa Oro 2025 y ahora es un hombre clave en la zona baja de la Selección de Honduras.
Defensor izquierdo: Joseph Rosales fue titular con Honduras ante Haití. El futbolista del Minnesota United quiere cosechar su primer triunfo en la tercera ronda de la Eliminatoria.
Volante: Jorge Álvarez seguirá como titular con Honduras ante Nicaragua este martes 09 de septiembre.
Volante: Deiby Flores es otro de los jugadores inamovibles en el 11 titular de la Selección de Honduras. Ante Haití fue elegido capitán de la Bicolor.
Volante: Edwin Rodríguez es otro de los jugadores que seguramente arrancarán en el 11 titular de Rueda contra Nicaragua.
Atacante: Luis Palma no brilló ante Haití, pero es uno de los jugadores hondureños que podría cambiarle la cara a La H en cualquier momento.
Atacante: Romell Quioto recuperó la confianza del estratega Reinaldo Rueda y es una de las piezas claves de la Bicolor.
Atacante: Antony "Choco" Lozano sería el cambio en el esquema de Reinaldo Rueda. Volvería al 11 titular de la H.
Suplente: Jorge Benguché, de gran momento con Olimpia, arrancó de titular ante Honduras, pero Rueda podría cambiar el esquema de su ataque.
Suplente: David Ruiz, futbolista del Inter Miami de la Major League Soccer, es una pieza que podría ayudarle al equipo que dirige Reinaldo Rueda.
Suplente: Carlos Pineda, volante del Sporting de Costa Rica, ingresó de cambio en el empate 0-0 frente a Haití en el debut inaugural de Reinaldo Rueda.
Suplente: José Mario Pinto es otro de los convocados por el equipo comandado por Reinaldo Rueda.
Suplente: Alexy Vega, mediocampista catracho, quiere sumar más minutos con Honduras en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.
DT: Reinaldo Rueda sabe que un triunfo le daría mucha confianza a la Bicolor en la Eliminatoria Mundialista. La Bicolor quiere sumar en el Estadio Nacional.