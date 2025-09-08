Amado Guevara lanza la presión a Honduras y pide no subestimar a Nicaragua en la Eliminatoria

Tegucigalpa, Honduras.- Amado Guevara , referente histórico del fútbol hondureño, analizó a fondo el partido que la Selección Nacional disputará frente a Nicaragua bajo el mando de Reinaldo Rueda . En su visión, Honduras debe cambiar el chip respecto al debut contra Haití y adaptarse a un rival con características distintas, sin caer en el error de subestimarlo.

El ex capitán de la Bicolor fue enfático en que los nicaragüenses son una selección ordenada, bien trabajada y con jugadores que atraviesan un buen momento, lo que obliga a Honduras a mantener respeto y seriedad en el juego. Guevara subrayó que, aunque la historia favorece ampliamente a la H, el presente es diferente y los catrachos deben demostrar fortaleza en casa.

Asimismo, destacó la presión que recae sobre el elenco hondureño por su condición de mundialista y por la necesidad de sumar puntos, pero aseguró que la clave estará en canalizar esa exigencia con concentración, orden y el apoyo de la afición. Para Guevara, los detalles tácticos como el balón parado, el uso de la media distancia y la participación de hombres claves como Andy Najar pueden marcar la diferencia en este duelo.

El estudio previo del Honduras-Nicaragua: "Creo que Honduras tiene que cambiar el chip por el rival que tiene. Hoy nos enfrentamos a un equipo con características diferentes a las de Haití. La H debe adaptarse sabiendo que la localidad es un factor importante, donde siempre ha sido muy fuerte".

¿Representa peligro Nicaragua?: "Históricamente Honduras ha sido muy superior, pero hoy el presente es distinto. El equipo de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa está bien dirigido, es ordenado tácticamente, conoce sus virtudes y debilidades, y merece respeto. No es para tener miedo, pero sí para tomarlo con seriedad".

¿Cómo canalizar la presión que recae sobre Honduras?: "La presión siempre la tiene el favorito. Honduras, por historia y por jugar de local, debe enfocarse, concentrarse y mentalizarse en que son tres puntos claves. La afición será determinante como jugador número 12, empujando al equipo incluso si el resultado se complica. Lo importante es no perder concentración ni orden. El partido se puede ganar desde el primer minuto o al 90. Sé que el cuerpo técnico es cuidadoso en esos aspectos, y la clave será mantener la calma y ejecutar la estrategia.

¿Qué debe mejorar Honduras respecto al partido contra Haití?: "Primero, tener una posesión más dinámica y vertical. Segundo, aprovechar más los costados con jugadores como Andy y Joseph. Y tercero, arriesgar más con remates de media distancia, un recurso que puede ser clave contra Nicaragua".

¿Cómo prepara Rueda los partidos de local?: "El profe sabe la importancia de la localidad y prepara al equipo para aprovechar el ambiente, la cancha y la necesidad de ganar. Adelanta las líneas, busca variantes en ataque y cuida mucho la defensa. Además, el balón parado puede ser un recurso que Honduras debe explotar".

Sobre el juego de Andy Najar: "Eso lo decide el profe, que conoce a su plantel. En lo personal, creo que Andy puede rendir mucho en segunda línea, liberándolo de responsabilidades defensivas y aprovechando su desequilibrio ofensivo".

Los cambios que haría: "Yo repetiría el once con la inclusión de Anthony Lozano. Él y Jorge Benguché pueden complementarse bien, y Quioto es una variante que puede jugar como doble nueve o abierto por los costados. Incluso Arboleda puede ser opción por su juego aéreo".