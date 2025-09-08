Panamá sigue sin conocer el triunfo en la Eliminatoria y empató en casa 1-1 ante Guatemala

Ciudad de Panamá, Panamá.- Las selecciones de Panamá y Guatemala empataron 1-1 la noche de este lunes el cierre de la primera ventana de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

Fue un duelo intenso de principio a fin entre panameños y chapines en juego realizado en el estadio Rommel Fernández que tuvo como protagonista al árbitro hondureño Said Martínez por un posible penal a favor no sancionado a favor de los guatemaltecos.

La selección de Guatemala se puso en ventaja con tanto de Óscar Santis a los 34 minutos del primer tiempo e inmediatamente los canaleros emparejaron los cartones gracias a Carlos Harvey.

Este empate le afectó a ambas escuadras, los panameños suman 2 puntos y los chapines su primer punto en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf .