Bailecito de Palma, visita especial y optimismo en Honduras previo a enfrentar ante Nicaragua

Con alegría y visita especial: así entrenó la "H" previo a enfrentar a los pinoleros en el estadio Nacional

  • 08 de septiembre de 2025 a las 17:10
La Selección Nacional de Honduras realizó este lunes su último entreno previo a enfrentar a Nicaragua por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

Fotos: Ales Pérez / EL HERALDO.
La Bicolor enfrenta mañana uno de los partidos de vida o muerte en el camino rumbo al Mundial 2025.

El seleccionado catracho arribó a eso de las 4 de la tarde al CAR José Rafael Ferrari para realizar su sesión de entreno.

Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico se mostraron pensativos en su llega al centro de alto rendimiento, a pocas hora del crucial duelo ante los pinoleros.

En la Bicolor se respira un ambiente de armonía y unidad, todos con el sueño de lograr la clasificación el Mundial de United 2026.

Luis Palma incluso se tiró su bailecito. Al delantero del Lech Poznań lo acompañaba Antony "Choco" Lozano.
Buba López, Raúl García, Cristopher Meléndez y Carlos Meléndez quieren tener una oportunidad mañana ante Nicaragua. Contra Haití no sumaron minutos.

Edrick Menjívar llegó junto a Deiby Flores y Marcelo Santos al entreno de este lunes.

Los jugadores de la "H" harán trabajos a medio vapor para llegar a tono al compromiso de mañana, donde necesitan el triunfo.

Joseph Rosales ha sido de los jugadores más destacados en la segunda era de Reinaldo Rueda al frente de la Selección de Honduras. Mañana seguramente será titular.
Antony Lozano se muestra alegre y con la confianza de poder destaparse con gol mañana ante Nicaragua.

La Bicolor recibió la visita especial de la linda periodista Karla López junto a su pequeña hija.
Alexy Vega la cargó en sus brazos y se tomó una fotografía con ella.

El técnico de la Selección Nacional afinó detalles y seguramente ya definió su 11 titular para el día de mañana en el estadio Nacional.

El cuerpo técnico se aseguró de tener la merienda lista para los futbolistas.

El entreno fue en su mayoría trabajos con el balón.

Lo anterior con el propósito de no cargar al los jugadores y así evitar lesiones musculares.

Honduras juega mañana a partir de las 8:00 PM ante Nicaragua en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

En su debut en esta última fase de la Eliminatoria, la Bicolor empató 0-0 ante Haití.

Así se prepara la Selección Nacional para enfrentar a Nicaragua.

Optimismo y alegría en el entreno de la Bicolor.

Así se prepara la Selección Nacional para enfrentar a Nicaragua.

Reinaldo Rueda podría sorprender con su alineación titular para jugar ante los pinoleros.

Romell Quioto comandará el eje de ataque catracho.

La oración no puede faltar en los entrenos de la Bicolor.

