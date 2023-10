Nájar sobre volver a jugar en Olimpia: “Sería bonito”

Su ausencia ante Cuba

Juegue o no, yo siempre estoy apoyando a los compañeros, somos una Selección y nos apoyamos el uno al otro, no se me ha podido dar la oportunidad. He tenido esas ganas de poder debutar aquí en Tegucigalpa, pero el momento va a llegar y lo seguimos esperando.

El reto de vencer a Estados Unidos o México en cuartos de final