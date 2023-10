Amado Guevara revela puntos débiles de la Selección de Honduras

Todo triunfo llena de confianza y alegría. En lo personal, siento que Honduras se complicó más de la cuenta, pero se cumple, se saca un partido bastante personal. Creo que me ratifica muchas cosas y de igual manera al cuerpo técnico. Hay cosas positivas que quedan, lo mencionábamos anteriormente, el profesor deberá trabajarlo. Pero, en lo personal, hay individualidades que Honduras va a necesitar, se vienen partidos duros y necesitamos los jugadores en condiciones para los partidos que vienen ahora.

El sistema que utilizó el profesor hoy es el que mejor se adapta, por el tipo de jugador que tiene, lo ratifica. El partido en Jamaica fue uno, el partido ante Granada fue otro, estamos de acuerdo que son rivales diferentes. Lo que pasó en República Dominicana es que inician con el 4-4-2, le cuesta. Después, cambia al 4-2-3-1, el equipo se ve mejor en muchas cosas. Hoy jugó al 4-2-3-1 y el mensaje es claro, de las cosas que quedan son estas. Honduras se acomoda a este sistema con el tipo de jugador que se tiene a este tipo. Pero hay cosas que se deben seguir trabajando. Hay posiciones que Honduras no encuentra.

La sensación del partido anterior te deja una idea de lo que se viene. Si hablamos del anterior, Honduras hoy llegó, sobre todo por el derecho, por el centro se encontraba bien. A Álex López le genera acciones. Lo de Cuba fue poco. Ese gol genera la confianza, el jugador se suelta y se ven cosas que no se habían visto anteriormente. Ojo, hay muchas cosas en qué trabajar, porque veo que se desordenan, por ratos pierden el orden, la intensidad.

Los dos laterales. Honduras carece de laterales con este sistema, que sepan atacar. Hoy por hoy necesita recuperar en este sistema a Elis y Quioto. Por este sistema, Honduras necesita recuperar a ellos dos, pero la pregunta es ¿cómo? Tiempo no hay y Quioto se juega en esta última jornada poder seguir en competencia. Para mí son cuatro posiciones que el profesor Rueda debe recuperar y que sean los adecuados.

Por ejemplo, no entendí cuál era el sistema que tenía Honduras con el ingreso de varios jugadores. Ahora bien, se vienen México o Estados Unidos, el cual son equipos más sólidos, son consolidados y te detectan ese tipo de debilidades, te las hacen pagar, todo ese es trabajo. Con todo respeto, Costa Rica y Canadá hubiesen sido más accesibles, pero si querés ganar y clasificar, no podés escoger rivales. No obstante, si los podés evitar, hubiera sido importante.

A esta Selección de Honduras le hace falta un delantero nominal, ¿se necesita fortalecer esto?

Definitivamente, Honduras debe jugar con un ‘9’. Sabemos que sin presencia en el área rival, nos costaría. Hay jugadores que saben jugar como delantero en el caso del Choco Lozano, Bryan Róchez, Jorge Benguché. Ahora, a mí me preocupa la poca presencia en el área. Hay que ver a Quioto y Elis. Vuelvo y te repito, Anthony juega muy solo. Yo esperaba los 9 puntos, quería que Honduras quedara en una mejor posición, pero hay cosas que trabajar, cosas que definir. Necesitas de todas tus armas al 100%.