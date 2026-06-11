Mundial 2026: caos vial y amenazas de boicot empañan la inauguración en México

Ciudad de México.- La pelota está a punto de rodar, pero los reflectores se han encendido por las razones equivocadas. A solo horas de que se celebre el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, la máxima fiesta del fútbol llega severamente manchada por la tensión geopolítica y el malestar social. Esta edición conjunta ha estado en el ojo del huracán debido a las polémicas medidas migratorias y de visado impuestas por el gobierno de Estados Unidos hacia algunos países visitantes.

A esto se suma una FIFA que se encuentra bajo la mira internacional por su pasividad ante la evidente intromisión política del mandatario estadounidense, Donald Trump, en el desarrollo del torneo, además de las feroces críticas de los aficionados por los elevados y prohibitivos precios de los boletos. Lejos de ser una celebración pacífica, el arranque de la Copa del Mundo se enfrenta a un complejo y hostil panorama. Aunque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha garantizado una inauguración en paz y tranquilidad, asegurando que el Mundial se disfrutará por igual, la realidad es que la Ciudad de México no tiene asegurada una organización oportuna y afronta horas críticas de cara al pitazo inicial.

Amenazas de boicot

El arco de seguridad civil implementado por las autoridades mexicanas comienza a un kilómetro y medio de distancia del recinto, un perímetro que se verá fuertemente presionado por al menos siete manifestaciones antigubernamentales programadas en la ciudad. Tras romper el diálogo y rechazar un acuerdo con el gobierno, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ratificó que mantendrá sus movilizaciones este jueves 11 de junio.

Los contingentes del magisterio tienen planeado marchar con el objetivo directo de acercarse al Estadio Ciudad de México, amenazando con boicotear el evento y complicando drásticamente el acceso de los espectadores.

Calles colapsadas y caos absoluto de tráfico

La movilidad en la capital mexicana de por sí es catalogada como un caos diario, pero para este jueves se proyecta un escenario imposible. El gobierno de la Ciudad de México emitió alertas severas a los ciudadanos ante el incremento desmedido de tránsito que colapsará las vías periféricas. Múltiples calles y avenidas de acceso clave al Coloso de Santa Úrsula se encuentran totalmente cortadas. Esto ocurre a pesar de las medidas extremas dictadas por las autoridades de decretar la jornada como un día 'no lectivo' en los centros escolares y 'no laborable' en las oficinas gubernamentales oficiales, un esfuerzo que parece insuficiente para mitigar el embotellamiento masivo.



El factor climático: Secuelas de tormentas y riesgo de lluvias

Aunque los últimos reportes meteorológicos indican que las precipitaciones cesarán por la mañana y no se prevén tormentas generalizadas justo a la hora del choque, los remanentes climáticos jugarán en contra.