"Magia" del Azteca unió a México, EEUU y Canadá" para el Mundial 2026: Infantino

Ciudad de México, México.- Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseveró este miércoles que la "magia" del Estadio Azteca, el legendario campo de fútbol de Ciudad de México, fue trascendental para la conjunción entre México, Estados Unidos y Canadá en la organización de esta Copa del Mundo.

"Este estadio esta bendecido como una catedral del fútbol. Es importante que tres países como México, Estados Unidos y Canadá trabajen en conjunto para organizar este evento y creo que la magia del Azteca ha contribuido a ello", aseveró el dirigente.

Infantino habló en la conferencia de prensa previa a la inauguración del Mundial 2026 en el que este jueves se enfrentarán la selecciones de México y Sudáfrica, en el Estadio Azteca de la capital mexicana, que albergará por tercera vez una Copa del Mundo.

El directivo elogió la condición del campo de fútbol, que fue construido en 1966, como un escenario trascendental para este deporte.