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Instalación de vallas en zonas vulnerables genera debate en México previo al Mundial 2026

A medida que se acerca el Mundial 2026, la instalación de bardas y lonas en sectores vulnerables en México, ha generado críticas y cuestionamientos sobre si las autoridades buscan ocultar la pobreza en lugar de resolver las necesidades de miles de familias

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 18:11
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A un día del Mundial 2026, la colocación de vallas y lonas en distintas zonas de Monterrey, México, ha desatado una fuerte controversia, luego de que ciudadanos y políticos denunciaran que estas estructuras buscan ocultar colonias vulnerables ante la llegada de turistas extranjeros.

 Foto: Cortesía
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Las bardas han sido instaladas principalmente en corredores de alta circulación que conectan con el aeropuerto, hoteles y el estadio que albergará partidos mundialistas, impidiendo la vista de asentamientos populares y viviendas precarias.

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Aunque las autoridades aseguran que forman parte de proyectos de rehabilitación urbana, críticos sostienen que las medidas no resuelven los problemas de fondo que enfrentan miles de familias en condiciones de pobreza.

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Las imágenes de enormes cercos metálicos y lonas cubriendo sectores habitados por comunidades de bajos recursos se han viralizado en redes sociales, donde usuarios cuestionan la estrategia implementada.

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Legisladores de oposición han señalado que esconder zonas vulnerables detrás de bardas no mejora la calidad de vida de los habitantes ni atiende las carencias históricas en infraestructura y servicios básicos.

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Habitantes de las colonias cercanas aseguran que las necesidades más urgentes continúan siendo el acceso a vivienda digna, pavimentación, drenaje y programas de desarrollo comunitario.

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La discusión también se trasladó al ámbito político, donde algunos sectores califican las vallas como una medida cosmética destinada a mejorar la apariencia de la ciudad durante el evento deportivo.

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Mientras avanzan los preparativos para recibir a miles de aficionados de todo el mundo, las bardas instaladas en zonas populares continúan alimentando el debate sobre pobreza, exclusión y desarrollo urbano en México.

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Las estructuras han aparecido en algunos de los accesos más transitados de Monterrey, una de las tres ciudades mexicanas que recibirán encuentros de la Copa del Mundo organizada por la FIFA.

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Las críticas apuntan a que la estrategia prioriza la imagen visual de las ciudades sede, mientras las problemáticas sociales permanecen.

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A pocas horas de que el mundo vuelva la mirada hacia México por el Mundial 2026, las vallas colocadas frente a sectores vulnerables se han convertido en símbolo de una discusión más profunda sobre desigualdad y justicia social.

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