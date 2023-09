¿Recuperado de la lesión previo al Jamaica-Honduras? Michaell Chirinos responde: "Toca defender a muerte esta camisa"

Dándole la confianza que ellos se merecen en cada entrenamiento, demostrándoles y uniéndolos al grupo, eso es lo importante. En el caso de David Ruiz ha jugado con Lionel Messi. Debemos unirnos grupalmente y que demuestren su capacidad en los partidos.

Este regreso a Honduras, ¿en qué coincide para usted?

Me gustaría estar mejor, porque hice pretemporada con Olimpia y, al final, tuve un descanso, porque estuve entre irme y quedarme, eso me afectó. La pretemporada con Olimpia no fue la adecuada. Luego, fui a Saprissa, estoy bien físicamente y me falta un poco más de ritmo de juego, pero lo vamos a tener.