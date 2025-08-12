¡Oficial! Anuncian precios de los boletos para el partido de tiktokers Honduras vs El Salvador

San Pedro Sula, Honduras.- Tras el éxito en el primer partido, los tiktokers de Honduras y de El Salvador se volverán a enfrentar y esta vez será en el territorio hondureño.

El pasado viernes el juego se disputó en el Estadio Las Delicias de Santa Tecla, El Salvador, siendo un triunfo apretado de 3-2 a favor de los salvadoreños ante los catrachos.

Pero la historia no termina y por lo tanto tendremos el partido de revancha y se ha confirmado que el encuentro se realizará el próximo 22 de agosto en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

El juego estará comenzando a partir de las 6 de la tarde en la capital industrial de Honduras y se ha confirmado además los precios establecidos por los organizadores del tan espero encuentro deportivo.

El sector de sol, es decir tendidos populares, tendrá un precio de 99 lempiras y en el caso de los sectores de preferencia y silla el mismo costará 129 LPS, por lo que se espera el apoyo de los aficionados.

En los próximos días se estará conociendo la manera en que los aficionados podrán adquirir las entradas para poder disfrutar del encuentro.

Los creadores de contenido de Honduras quieren no solo la revancha, sino que también revertir la derrota sufrida en suelo cuscatleco y para ellos se prepararán con sus mejores piezas.

Nombres como los de Supremo, los Hijos de Morazán, Shin Fujiyama, Caracolito, 'La More', Loncho, Brayan, Osvaldo, Rafiña, Caracolito, MR JC, Davis Flow y El Loco de la Selva estarán presentes nuevamente para la vuelta del clásico

Inclusive el futbolista Selvin Pibe Guevara, quien pertenece al CD Choloma de la Liga Nacional, se ha ofrecido para formar parte del equipo de tiktokers de Honduras en la revancha ante El Salvador.

A eso se le añade que Julio César Rambo de León formó parte del choque de ida y se espera que pueda jugar en la revancha.