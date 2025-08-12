  1. Inicio
Futbolista de Liga Nacional pide jugar en la selección hondureña de tiktokers: Supremo responde

Jugador activo de la Liga Nacional de Honduras se ofrece para representar a los tiktokers en la revancha que se realizará ante sus colegas de El Salvador

  • 12 de agosto de 2025 a las 08:31
Sorpresa con el futbolista profesional que levantó la mano para formar parte de la selección hondureña de tiktoker para el partido de vuelta ante El Salvador.

Fotos: Cortesía.
La selección tiktokers de Honduras cayó en su presentación ante el combinado de El Salvador en el Estadio Las Delicias de Santa Tecla. La Bicolor de la farándula perdió por marcador de 3-2.
Los creadores de contenido catrachos fueron derrotados en el Estadio Las Delicias, mismo recinto en el que Olimpia venció el pasado miércoles 6 de agosto por 1-3 al Hércules en la Copa Centroamericana 2025.
Sin embargo, los nacionales ya se frotan las manos para el duelo de vuelta en territorio catracho. Supremo, uno de los tiktokers más famosos del país, confirmó la fecha y la sede del segundo juego.
La vuelta del clásico centroamericano de tiktokers entre Honduras y El Salvador será el viernes 22 de agosto en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
Nombres como los de Supremo, los Hijos de Morazán, Shin Fujiyama, Caracolito, 'La More', Loncho, Brayan, Osvaldo, Rafiña, Caracolito, MR JC, Davis Flow y El Loco de la Selva estarán presentes nuevamente para la vuelta del clásico.
Como dato a agregar, es posible que la Selección de Honduras tengan nuevos rostros que sirvan de refuerzos para la vuelta ante El Salvador en el estadio sampedrano.
Es un hecho que el duelo de vuelta entre tiktokers de Honduras y El Salvador se realizará el próximo 22 de agosto en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
El jugador hondureño Selvin Pibe Guevara se ha ofrecido para formar parte del equipo de tiktokers de Honduras en la revancha ante El Salvador.
Selvin Guevara forma parte del CD Choloma de la Liga Nacional de Honduras.
Pibe Guevara del CD Choloma se postula para jugar el duelo de revancha entre tiktokers de Honduras y los de El Salvador.
"Los vemos en casa", señaló Selvin Guevara luego de la caída de Honduras ante El Salvador.
Otro jugador que surgió el rumor de que podría ser tomado es cuenta es nada más y nada menos que Carlo Costly.
Sin embargo, al parecer los tiktikers de El Salvador han pedido de que Carlo Costly no forme parte del juego de vuelta.
El anuncio de Supremo en sus redes sociales.
