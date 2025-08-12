Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT

Motagua vivió este martes un día especial con la llegada de su nuevo entrenador. La práctica de hoy estuvo cargada de sorpresas y aquí te las mostramos.
Javier López, nuevo entrenador de Motagua, llegó este día a Honduras para ser presentado oficialmente como estratega del Mimado.
López llegó confiado y con ganas de debutar en su nuevo reto futbolístico. "Un poquito cansado por el viaje y el horario, pero ilusionado con esta etapa", fueron sus primeras palabras al llegar a suelo catracho.
El DT español fue recibido por Emilio Izaguirre y Pedro Atala en la sede de entreno de Motagua.
Los directivos del Ciclón Azul decidieron hacer un cambio en el timón del equipo y ayer anunciaron oficialmente la salida de Diego Vázquez.
El cambio en la dirección técnica de Motagua genera altas expectativas. Así fue la cobertura mediática de la presentación de Javier López.
Motagua entrenó este martes por primera vez con su nuevo entrenador tras la salida de Diego.
Los futbolistas del Mimado fueron reunidos para tener una pequeña charla con su nuevo mandamás.
Pedro Atala, vicepresidente de Motagua, también se tomó un tiempo para conversar con un grupo de jugadores.
Motagua es último lugar del Apertura 2025 y n ha podido ganar ni un tan solo partido en 4 jornadas disputadas.
Luis Vega fue una de las sorpresas en la sesión de entrenamiento de este martes 12 de agosto.
El defensor central no ha querido renovar con los azules pese a que ya le hicieron varias ofertas para extender su vínculo con el club.
Vega ha expresado en varias ocasiones que espera ofertas con equipos del fútbol europeo.
Es muy probable que Pedro Atala y Emilio sigan buscando convencer a Vega para que se quede en el equipo capitalino.
Thiago, otro de los hijos de Diego Vázquez, también fue sorpresa en el entreno de este martes. El joven portero se mantiene entrenando con Motagua y su futuro es incierto.
El debut oficial de López será en partido de Copa Centroamericana ante Cartaginés el próximo jueves 14 de agosto.