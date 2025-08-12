  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT

Jugadores se unen a Motagua y llega su nuevo técnico; así fue la serie de entreno de este marte en el nido azul

  • 12 de agosto de 2025 a las 15:37
Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT
1 de 16

Motagua vivió este martes un día especial con la llegada de su nuevo entrenador. La práctica de hoy estuvo cargada de sorpresas y aquí te las mostramos.

Fotos: David Romero.
Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT
2 de 16

Javier López, nuevo entrenador de Motagua, llegó este día a Honduras para ser presentado oficialmente como estratega del Mimado.
Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT
3 de 16

López llegó confiado y con ganas de debutar en su nuevo reto futbolístico. "Un poquito cansado por el viaje y el horario, pero ilusionado con esta etapa", fueron sus primeras palabras al llegar a suelo catracho.
Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT
4 de 16

El DT español fue recibido por Emilio Izaguirre y Pedro Atala en la sede de entreno de Motagua.

Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT
5 de 16

Los directivos del Ciclón Azul decidieron hacer un cambio en el timón del equipo y ayer anunciaron oficialmente la salida de Diego Vázquez.

Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT
6 de 16

El cambio en la dirección técnica de Motagua genera altas expectativas. Así fue la cobertura mediática de la presentación de Javier López.
Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT
7 de 16

Motagua entrenó este martes por primera vez con su nuevo entrenador tras la salida de Diego.

Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT
8 de 16

Los futbolistas del Mimado fueron reunidos para tener una pequeña charla con su nuevo mandamás.

Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT
9 de 16

Pedro Atala, vicepresidente de Motagua, también se tomó un tiempo para conversar con un grupo de jugadores.
Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT
10 de 16

Motagua es último lugar del Apertura 2025 y n ha podido ganar ni un tan solo partido en 4 jornadas disputadas.

Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT
11 de 16

Luis Vega fue una de las sorpresas en la sesión de entrenamiento de este martes 12 de agosto.

Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT
12 de 16

El defensor central no ha querido renovar con los azules pese a que ya le hicieron varias ofertas para extender su vínculo con el club.
Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT
13 de 16

Vega ha expresado en varias ocasiones que espera ofertas con equipos del fútbol europeo.

Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT
14 de 16

Es muy probable que Pedro Atala y Emilio sigan buscando convencer a Vega para que se quede en el equipo capitalino.

Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT
15 de 16

Thiago, otro de los hijos de Diego Vázquez, también fue sorpresa en el entreno de este martes. El joven portero se mantiene entrenando con Motagua y su futuro es incierto.
Otro hijo de Diego Vázquez se une a Motagua, futuro de Luis Vega y así llegó el nuevo DT
16 de 16

El debut oficial de López será en partido de Copa Centroamericana ante Cartaginés el próximo jueves 14 de agosto.

Cargar más fotos