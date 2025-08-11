Fichajes: Motagua con nuevo DT y jugador llegará; Olimpia prepara alta y Elis a Portugal

El mercado de fichajes en Honduras está al rojo vivo y aquí te mostramos los últimos movimientos que se han llevado a cabo. Olimpia se reforzará y Motagua tiene nuevo entrenador.
Ronald Gómez - El habilidoso mediocampista de 19 años llega como flamante refuerzo del Deportes Savio en la segunda división de Honduras. "Nona" tuvo una destacada participación en el Atlético Sanjuaneño, misma que desencadenó su llegada a los "Toros Rojos".
Álvaro Klusener - El atacante argentino no seguirá en el fútbol hondureño tras salir de Platense. El romperedes tiene ofertas fuera de Honduras.
Rigoberto Rivas - El delantero hondureño podría salir del Kocaelispor de Turquía ya que ha tenido bastantes lesiones desde que llegó a la institución y cuenta con un alto salario.
Cristian Vier - El exjugador de Olancho FC, es nuevo fichaje del Independiente de Siguatepeque.
Draven Scott. - Deportivos Cuervos de la Liga de Ascenso de Honduras anunció el fichaje del portero estadounidense, quien llega como uno de las grandes figuras de la liga de plata catracha.
Carlos Pineda - El centrocampista hondureño se estrenó como titular en la caída 2-1 del Sporting FC ante Pérez Zeledón en Costa Rica.
Jeffry Ramos - El defensor hondureño de la Real Sociedad estaría fichando por Motagua tras la negativa de renovación por parte de Luis Vega. El joven destacó la pasada temporada pese al descenso de los tocoeños.
Luis Vega - El zaguero central sigue con su futuro en el aire luego de negarse a renovar su contrato con Motagua, club que quería seguir contando con sus servicios para la temporada que ya está en curso. Según fuentes cercanas al jugador, espera ofertas del equipos europeos.
El técnico de Olimpia, Eduardo Espinel, habló sobre los rumores que vinculan a Vega con los Albos: "Con respecto al jugador que me nombra (Vega) no tengo información. Seguramente la idea es poder es completar el plantel con algún otro jugador", sentenció.
Además, confirmó llegada de nuevos fichajes a la cueva del león. "e hace difícil en el medio local a esta altura del campeonato poder tener un jugador de la jerarquía de Julián. Tiene que tener la jerarquía de Julián, sino nos quedamos con lo que tenemos", expresó.
"Incluso, el cupo de extranjero se va a usar en otro lugar. Además, se está trabajando sobre la posibilidad de traer a otro jugador más, no solamente porque necesitamos, sino para completar un país que se está quedando corto", finalizó diciendo.
Diego Vázquez - El argentino no sigue como entrenador de Motagua. Los malos resultados en el inicio de Liga Nacional provocaron su salida del nido. La directiva y el DT acordaron una recisión de contrato, ya que le quedaba vinculo de casi un año.
Javier López - El nuevo estratega de Motagua es el español Javier López, que asumirá las riendas de la institución azul para el torneo Apertura 2025 y la Copa Centroamericana de Concacaf.
Julián Martínez - El defensor exOlimpia viajó hacia Portugal y en las próximas horas será presentado como nuevo jugador del Alverca FC.
Alberth Elis - El delantero confirmó que se marcha del Olimpia en las próximas horas. EL HERALDO conoció que tiene todo arreglado para marcharse la próxima semana rumbo Portugal, país que conoce a la perfección ya que anteriormente formó parte del Boavista.
Rubilio Castillo - En cuanto a sus posibilidades de volver a Motagua, la situación se ha tornado difícil en las últimas horas. EL HERALDO conoció que el "Ciclón Azul" ya le hizo una propuesta, pero a Rubilio Castillo no le pareció la oferta salarial, porque es menos de lo que "RoRuCa" pide (Es l 100% más de lo que el equipo capitalino le ofrece).
Olancho FC sería otro de los equipos que tengan en su radas al máximo goleador histórico de Motagua en Liga Nacional.
Valerio Marinacci - El defensor zurdo ítalo-hondureño tiene nuevo equipo en el fútbol de Italia. Estampó su firma por un año con el Enna Calcio de la cuarta división .