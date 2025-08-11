Fichajes: Motagua con nuevo DT y jugador llegará; Olimpia prepara alta y Elis a Portugal

Rubilio Castillo - En cuanto a sus posibilidades de volver a Motagua, la situación se ha tornado difícil en las últimas horas. EL HERALDO conoció que el "Ciclón Azul" ya le hizo una propuesta, pero a Rubilio Castillo no le pareció la oferta salarial, porque es menos de lo que "RoRuCa" pide (Es l 100% más de lo que el equipo capitalino le ofrece).