Messi se ausenta de entrenos y pone en duda su participación el All-Star de la MLS

"Yo espero que sí (que esté) porque tener aquí al mejor de la historia es algo muy importante para todos. Yo espero que sí. Siempre soy muy optimista con todas las cosas. Y, ¿por qué no? Espero que pueda estar aquí", añadió.

Tampoco se ha dejado ver en los entrenamientos del All-Star su compañero Jordi Alba, quien además estaba previsto que compitiera en el concurso de habilidades de este martes. Sin embargo, el lateral izquierdo español no apareció.

Salvo que un jugador esté lesionado, la MLS sanciona con un partido de suspensión a los que decidan no acudir al All-Star. Eso fue lo que le sucedió en 2018 a Zlatan Ibrahimovic cuando formaba parte del LA Galaxy.

Por el lado mexicano también hubo una ausencia notable este martes: la del colombiano James Rodríguez (León), que iba asimismo a participar en el concurso de habilidades pero finalmente no tomó partido.

El periódico The New York Times aseguró que James no jugará este miércoles pero no pudo confirmar si Messi estará o no.

También había dudas sobre la presencia de Sergio Ramos (Monterrey), pero Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, informó este martes por la noche que el defensa español saltará al campo en el encuentro del All-Star y que además será el capitán del combinado mexicano.