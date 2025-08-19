Tabla de posiciones de Copa Centroamericana: Xelajú clasifica, Olimpia debe esperar

San Miguel, El Salvador.- Se llevó a cabo la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Hablando del Grupo D, el cual está de dientes apretados como otros, dejó ya clasificado al Xelajú de Guatemala a falta de un partido.

El Águila no pudo como local, terminó empatando y dejando escapar prácticamente la clasificación a la siguiente fase.

El Olimpia con este punto se está metiendo a la otra ronda aún perdiedo el próximo juego, esperando que Xelajú goleara a los 'Blancos' y los 'chapines' derrotaran a Real Estelí.