Tabla de posiciones de Copa Centroamericana: Xelajú clasifica, Olimpia debe esperar

El Olimpia sacó un empate como visitante ante el Águila de El Salvador, quien buscará el milagro en la última juego

  • 19 de agosto de 2025 a las 21:53
Olimpia deberá esperar la última fecha para lograr pase a siguiente ronda.

 Foto cortesía: Deportes acción

San Miguel, El Salvador.- Se llevó a cabo la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Hablando del Grupo D, el cual está de dientes apretados como otros, dejó ya clasificado al Xelajú de Guatemala a falta de un partido.

El Águila no pudo como local, terminó empatando y dejando escapar prácticamente la clasificación a la siguiente fase.

El Olimpia con este punto se está metiendo a la otra ronda aún perdiedo el próximo juego, esperando que Xelajú goleara a los 'Blancos' y los 'chapines' derrotaran a Real Estelí.

Grupo D

Tabla de posiciones de Copa Centroamericana: Xelajú clasifica, Olimpia debe esperar

Los dirigidos por el uruguayo Eduardo Espinel llegan con una diferencia de goles de +5, mientras que los salvadoreño con -1.

Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

