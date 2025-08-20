Revelan por qué Ramón Maradiaga entrena los tiktokers de Honduras y no "El Loco de la Selva"

Se dio a conocer la razón por la que Ramón Maradiaga entrena a los tiktokers de Honduras en el juego de este viernes ante los creadores de contenido de El Salvador. Fue el mismo "Loco de la Selva" quien reveló por qué no dirige los entrenos él.
"El Loco de la Selva" fue el DT de los tiktokers en el partido de ida en Santa Tecla, donde perdieron 3-2 vs los tiktokers de El Salvador.
¿Qué pasó? El martes por la tarde, Ramón Maradiaga se unió a los entrenos de los tiktokers hondureños y comenzó los trabajos en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Fue el mismo "Loco de la Selva" quien reveló por qué Maradiaga entrena al equipo y no él, detallando que la mejor decisión era "Primitivo".
"El profe Maradiaga era la mejor opción y nosotros lo solicitamos porque no tenemos la fuerza para hacerlo ni la capacidad de él", indicó en una entrevista "El Loco de la Selva".
Dijo también que "seguiré siendo uno de los técnicos, entiendo también que estará Eduardo Maldonado aunque no sé como asistente o técnico principal, yo sigo siendo técnico".
Ramón Maradiaga dijo que "el grupo está animado y vamos a tratar que lleguen en las mejores condiciones para el viernes, están con mucha disposición".
Maradiaga añadió que "yo no juego, pero trataremos de prepararlos bien. Me pidieron ayudar para poderlos entrenar y que estén en buenas condiciones, me pidieron ayuda y acá estamos".
Supremo es el organizador del evento y el partido podrá verse a través de su canal de YouTube este viernes desde las 6:00 PM. Se anunció que habrá VAR y al menos 10 cámaras.
Este día se unió a la concentración el famoso creador de contenido "La More", quien es el portero de los tiktokers de Honduras.