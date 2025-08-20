Espinel revela que jugadores de Olimpia llegaron "vomitando y con diarrea" al juego ante Águila

San Miguel, El Salvador.- El entrenador del Olimpia, Eduardo Espinel, hizo una fuerte revelación después del empate 2-2 frente al CD Águila de El Salvador que evitó su clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Los leones todavía tienen posibilidades de hacerlo la próxima semana en casa, pero el entrenador uruguayo, expresó su molestia. “No contento con el resultado, la idea era poder sellar la clasificación para poder estar con más tranquilidad, tampoco conforme con el rendimiento del equipo por momentos, donde hay muchas cosas que no me gustaron, los jugadores lo saben, pero en definitiva lo positivo es haber rescatado un punto de visita que nos permite seguir a las expectativas de clasificar a la siguiente ronda", inició comentando Espinel.

Olimpia logró rescatar el empate gracias al gol de Jorge Benguché, pero Espinel reveló que varios jugadores fueron atacados por un virus y muchos de ellos llegaron con diarrea y vómito al compromiso, lo que mermó sus fortalezas para poder sacar el triunfo. "Cada entrenador trabaja para ganar los partidos, después las circunstancias de juego, se van dando otras situaciones que vas manejando a ver si sirve o no, en líneas generales como estamos en la tabla, nos sirve el punto más a nosotros que a Águila, jugamos en una cancha difícil que desde 2013 no sumaba Olimpia”, comentó Espinel.

Luego hizo la confesión sorprendente: "jugamos contra un rival que se guardó todo para este partido, tuvimos inconvenientes con un virus, desde que salimos de Honduras, dos días jugadores vomitando y con diarrea, tuvimos viento en contra para este partido, pero rescatar la iniciativa de muchos jugadores que dieron todo en la cancha", dijo. El uruguayo habló de la inconformidad con el grupo y el reclamo que les hizo: "En el entretiempo demostré mi inconformidad a los jugadores, no hicimos nada de lo que teníamos planificado, en ese análisis y estrategia que un entrenador tiene que ir pensando en los encuentros, debe buscar soluciones, si no la encuentran los jugadores en el campo, nos toca al cuerpo técnico, tratamos de mover un poco el banco con cambios que creíamos debían ser ofensivos, porque no teníamos el balón".