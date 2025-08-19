Jeaustin Campos es duramente castigado por Concacaf ¡Diez partidos!

San Pedro Sula, Honduras .- La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) no perdonó al tico Jeaustin Campos y lo ha castigado con diez partidos.

La Concacaf a través de un comunicado hizo oficial el castico para el costarricense que ya no podrá estar al frente del Real España en el choque de este miércoles ante el Diriangén de Nicaragua en el estadio Morazán.

Esto luego de un gesto con su mano en la boca al final del partido en la visita del Real España al Municipal de Guatemala.

El Comité Disciplinario de Concacaf ha sancionado al director técnico del Real C.D. España, Jeaustin Campos, tras un incidente ocurrido inmediatamente después de la conclusión del partido de la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 entre el club hondureño y el C.S.D. Municipal de Guatemala, el miércoles 13 de agosto de 2025.

Después de revisar las pruebas y la documentación recopilada durante su investigación, y de acuerdo con el Código Disciplinario aplicable, el Comité ha impuesto al señor Campos una suspensión de diez partidos por el uso de gestos discriminatorios.

La decisión del Comité Disciplinario está en línea con la política de tolerancia cero de Concacaf contra los comportamientos discriminatorios y racistas en el fútbol.

El señor Campos deberá cumplir su suspensión durante los próximos partidos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 y en futuras ediciones de la competencia regional en el que sea elegible para participar.