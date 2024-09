Maynor Suazo confesó que ahora es más fácil jugar profesionalmente y su paso por Europa

Y si eso no sorprende o no es tan llamativo, el jugador que vio su debut profesional con el Marathón en 1999, puede contar que sigue siendo el único futbolista hondureño en haber jugado en el fútbol alemán.

Recuerdo que me costó debutar. Estuve como dos o tres torneos con el equipo de primera (a Marathón) pidiéndole a Dios que me diera la oportunidad de estar en una convocatoria cuando jugaban 11 y cinco iban al banquillo, ahora veo que hay 11 jugando y hay como 15 en la banca. Pero siendo honesto me alegra por los muchachos y por las oportunidades que tienen.

—Luego de un buen paso por el extranjero llegaste al Colonia de Alemania...

Llegué con 26 o 27 años y gracias a Dios me fue bien a nivel colectivo. Logramos el ascenso a la Bundesliga, algo que todo mundo quería y grandes esfuerzos que hubo ahí.

—¿Por qué no jugaste al siguiente año en primera de Alemania si fuiste parte importante en el ascenso del Colonia?

Es que yo fui a Alemania en condición de préstamo porque el dueño de mi ficha era el equipo turco (Antalyaspor) y estaba la opción de comprar que en ese entonces estaban pidiendo un millón de euros por mí, lo que pasó es que cuando el equipo de Turquía vio que yo era titular ya no querían uno, querían dos millones de euros, las negociaciones se cayeron después de eso.

—¿Te dolió?

Sí, me dolió mucho. Estaba en mi mejor momento y quería quedarme porque la Bundesliga siempre ha sido una de las mejores ligas del mundo y me sentía como casa, ya me había ganado a la afición, al cuerpo técnico y a todos. Me dolió, pero Dios tiene un propósito.

—¿Aún tienes contactos con personal del club?

Con algunos compañeros nos encontramos por las redes sociales y nos saludamos o recordamos las vivencias.

—¿Cuánto te afectaron las lesiones para que no pudieras seguir triunfando en el fútbol?

Cuando ascendimos yo tenía que hacerme una cirugía en la rodilla y el Antalyaspor no quería que yo me hiciera la cirugía y ahí llegamos a tener problemas, al final yo me operé, pero por todo lo que pasó me decepcioné tanto que no quise volver a saber nada del fútbol.

—¿Qué significa para vos ser el único catracho en jugar en Alemania?

Siempre me dicen lo mismo, pero ya no quiero que eso siga así, quiero que más compatriotas sigan llegando, que vayan a probar. Me gustaría que algún paisano llegue por allá. Ya quiero que se rompa eso.