Maynor Figueroa habla de la carrera de su hijo Keyrol y de la indisciplina en la Selección Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una verdadera leyenda de la Selección Nacional, uno de los mejores legionarios que tuvo Honduras y el eterno capitán, así se puede describir a Maynor Figueroa. El exfutbolista hondureño nos abrió las puertas de su casa en Houston, Estados Unidos, para hablar de todo. Maynor Figueroa ahora tiene una nueva vida tras su retiro del fútbol. Le dedica mucho más tiempo y de calidad a su familia. Maynor nos contó cuáles son sus planes a futuro y hasta contó cómo vive la carrera futbolística de su hijo Keyrol Figueroa.

Asimismo, se ha referido a los actos de indisciplina en la Selección Nacional y sobre la decisión de algunos futbolistas de no atender la convocatoria de la “H”. También habló del debut de Honduras en Copa Oro ante México. ¿Le gustaría retirarse con la camisa del Olimpia? Esta y otras preguntas respondió Maynor Figueroa. Acá la entrevista completa:

¿Qué tal la vida después del retiro?

Disfrutando de la familia y de mis hijos. ¿Es una etapa diferente a la de tantos años de fútbol de Maynor Figueroa? Totalmente diferente, muy apasionante porque al final la familia lo es todo, cuando estás en esto del fútbol es difícil poder dedicarle ese tiempo de calidad y ahora estamos acá juntos con ellos, lo estamos disfrutando, pareciera que hay más espacio para descansar, pero no. Igual estamos disfrutando.

Me dice Sandra (esposa de Maynor) que pasas más ocupado ahora. ¿Por qué? Totalmente de acuerdo porque ahora estoy prácticamente involucrado al cien por ciento en las actividades de ellos, tanto ayudar para alistarlos a la hora que tienen que ir a la escuela, como también para sus actividades después de que vienen de la escuela, uno con el fútbol, la otra que un día quiere jugar jugar tenis, luego quiere jugar fútbol, el siguiente día que quiere el gimnasio, entonces estamos ahí apoyándolos en lo que a ellos les guste. ¿Extrañas las canchas Maynor?

Decir que la extraño, ¿en qué sentido? Porque igual sigo.

Como jugador activo digo, ahora viene Copa Oro. ¿Extrañas esas concentraciones, todo ese ambiente? Cuando uno cree de que todavía puede y que está en una edad en que todavía puede seguir al alto nivel uno podría decir que sí, pero ya en mi caso estoy tranquilo, solo deseo de que todo vaya bien, como hondureño pues sigo sintiendo eso de que como jugador y deseo pues de que a los que hoy están les vaya bien.

¿Maynor logró todo lo que se propuso, todo lo que se imaginó? Pienso que en la vida es difícil lograr todo lo que uno se propone, sin embargo, hay cosas que uno logra que tampoco imaginó poder alcanzarlas, por ejemplo, me acaba de mostrar las estadísticas de cuántos partidos tengo con la selección, jamás en mi vida me propuse llegar a eso y estar entre los máximos, pero es un logro lindo, es un logro lindo que si no me lo dicen, quizás pase desapercibido, simple y sencillamente me dediqué a disfrutar mi día a día y cada momento, y llegó hasta donde se pudo. ¿Por qué ese adiós silencioso? Porque ha sido así, antes de comenzar para debutar uno, dar sus inicios, no hubo un cartel, no hubo un anuncio donde diga este va a ser el futbolista que va a jugar por mucho tiempo. Entonces, igual pienso lo mismo que al momento de finalizar a algunos les puede interesar y a otros no, pero lo más importante para mí es saber de que lo di todo.

¿Espera una despedida Maynor o no le interesó? El problema de esto de la vida es que estar esperando algo cuando uno está esperanzado que va a recibir algo y no lo recibe, uno se frustra, entonces yo creo que es mejor vivir la vida. Esperar que algo te puedan dar o que puede haber un reconocimiento, si llega, bienvenido y sino, pues no pasa nada. Como padre ¿qué se siente ver a Keyrol ahí en la cancha jugando y compitiendo ese nivel? Me hace sudar más que cuando era jugador. Ya lo que pasa y lo que él está haciendo es algo de lo cual uno no puede tener control y ya vivirlo ahora como un aficionado es totalmente diferente, lo estamos disfrutando. ¿Lo aconsejas? Sí, siempre estamos ahí aconsejándolo, que nos haga caso en todo, pues están en su etapa donde ellos también quieren destruir el mundo, ellos creen tener la razón de todo, pero igual como padre ahí estamos, ahí estamos siempre dándole esos consejos, hablándole de las cosas que puedan hacer de beneficio para él y las que no. Con tu experiencia como central, Keyrol Figueroa como delantero, ¿le das algunos tips de cómo moverse? Por supuesto. Y como lo he hablado con él, el hecho de que no juguemos en la misma posición igual sigue teniendo una ventaja porque como defensa yo le digo cuáles son los movimientos, las cosas que hacen los delanteros de que a uno como defensa no le gusta, algunas veces las entiende, las hace, y otras veces, pues como te digo, están en una edad donde ellos quieren vivir su mundo, su experiencia, donde creen que ellos pueden con lo que ellos piensan y hay que dejarlos también ser ellos mismos.

El fútbol le ha dado esta oportunidad a él de poder desarrollarse, tiene su talento, muchos dirán, gracias a que era el hijo de Maynor Figueroa, pero él en Inglaterra nadie sabía que era tu hijo. Nadie sabía que era mi hijo. Como lo has dicho, quizás algunas personas podrán relacionarlo y decir ‘ah, porque es tu hijo no’. No tiene nada que ver eso, es un talento, es un don nato con el cual él ya nació y no únicamente porque el papá es futbolista porque igual la gente me ve y cree que mi padre, que en paz descanse, era el gran jugador y ni siquiera pegarle a una pelota podía. A veces los hijos cargan con la presión de lo que fueron sus padres, ¿te parece que a él no le ha tocado eso? Él está en su mundo, como dicen, están en sus películas y él tampoco tiene que cargar con lo que yo hice o querer sobrepasar lo que el papá hizo, él vino a este mundo y él está haciendo su propia historia, está en su propia película y como padres, pues únicamente lo apoyo. ¿Ya toma sus propias decisiones o ustedes ahí tratan de...? Desde los 12 años él viene tomando decisiones propias y como padres, pues únicamente lo hemos apoyado. Algunas, pues, nos han parecido para bien, otras han sido muy sacrificadas, sin embargo, hemos estado ahí siempre.

La familia creció demasiado. Rápido, ha crecido bastante y es lo que te digo, cuando uno está en este mundo del fútbol, uno descuida esa parte de poder disfrutar esas etapas con ellos y ahora que podemos estar full con ellos es algo muy maravilloso, ver el día a día, el crecimiento de ellos, es algo muy lindo que se ve ahora. ¿Qué piensas hacer ahora? Hay muchos planes a futuro. Como te lo he dicho, prácticamente fueron 20 años de fútbol y ahorita, pues, quiero dedicarme a lo que es la familia. Comencé ahí con lo que fue el curso de entrenador, pero igual no lo pude culminar por lo que ya sabemos, la parte familiar, que para mí, cuando yo dije dejo esto el fútbol, lo primordial son mis hijos y por tal razón, no lo terminé, pero son los planes. Más a futuro tenemos planes grandes y que es mejor sorprender que estar haciéndolo público. De acuerdo. Y ahora que se viene el tema de Copa Oro con la Selección Nacional, tuviste la oportunidad de estar con el grupo de jugadores. Eres excapitán, líder de una generación, ¿cómo viste a este grupo Maynor? Muy bien, están unidos que es lo más importante. Cuando están ahí no solo son un grupo o un equipo, son una familia, que en cualquier situación o cualquier cosa de esas tienen que saber manejarlas. Para mí siempre es muy lindo poder compartir independientemente del momento y la situación, sea lo que sea está en mi corazón ese deseo de ir y disfrutarlo. Fue muy bonito para mí poder reencontrarme con muchos de los que ya había compartido, poder reír un poco, poder gozar. Justamente Devron García me decía, ‘sentimos ese calorcito, sentimos ese respaldo’. ¿Es esto lo que ocupa realmente este equipo, este grupo? Es de todos, no es de una sola persona porque al final creo que esto no es algo que de repente una sola persona lo va a cambiar. El que ellos puedan sentirse arropados, que ellos puedan sentirse respaldados, no es de una persona, no es de un exjugador sino que es de todo, hice mi visita de manera amigable, no soy un consejero, es un lugar que fue mi casa por mucho tiempo, independientemente quién esté hoy o quién venga mañana, mientras no me cierren las puertas, ahí voy a estar.

¿Qué crees que está pasando con eso de la indisciplina, jugadores que dicen no a la Selección? Habría que ver las razones, cuál es el ambiente, cuál es la atmosfera, no sé cuál es la razón, si se ha dado este caso no sé cuál sea la razón del jugador o jugadores que hayan dicho ‘no’. Desde mi punto de vista, cuando me tocó yo siempre tenía ese deseo, a falta de muchos días mi maleta ya la tenía ahí lista, pero los tiempos han cambiado, no sé qué es lo que se vive internamente, no sé qué es lo que pasa. Más allá de hablar del que no está hay que aplaudir al que está y darle ese respaldo y que sepan que están teniendo una oportunidad única y que la Selección para uno cuando está ahí lo es todo. Fíjate que mucha gente piensa que a ustedes nunca los pusieron contra la espada y la pared, que a Maynor Figueroa el equipo nunca lo presionó, que Maynor Figueroa nunca tuvo que decidir una cosa u otra. Cuéntanos un poco tu experiencia que le pueda servir a otros de esta nueva generación. Por supuesto, esas situaciones no las vas a vivir una sola vez, eso se vive muchas veces porque obviamente cada quien va a cuidar sus intereses como club, el club es el que te paga y es el que va a cuidar tus intereses por muchas razones, una lesión que te pueda dejar por mucho tiempo, eso es lo que ven los equipos, pero al final uno también se debe a quien le ha dado la oportunidad a uno de mostrarse. Entonces, cuando esas situaciones se presentan creo que lo más sano, lo más sensato es que eso lo pueda manejar la gente de arriba y darle ese respaldo al jugador y no va abandonarlo porque al final ya se sabe cuál es el deseo del jugador y uno tiene que sentir ese respaldo, tiene que sentir eso de que debe haber un interés donde las cosas se puedan arreglar mediante el diálogo, pero que eso lo hagan los superiores.

¿Qué te parece que tiene que hacer el jugador? ¿Desligarse de esas situaciones, de esas decisiones y dejar que entre club y dirigente se arregle? Expresar cuál es su deseo y que al final lo arreglen entre el club y Federación. Sí, no lo tienen que exponer, pues me parece que ahora como que está más expuesto el jugador, tiene que poner el pecho y la cara.

Si estamos hablando directamente del caso de Denil (Maldonado), si tenían que verlo, en mi opinión, encargarse más la parte administrativa y darle ese respaldo, y no venir y ponerlo en contra de las paredes, porque obviamente se entiende de que también él quiere asegurar su contrato, asegurar su futuro, y si nos ponemos desde la parte de él uno lo puede entender, pero obviamente también como hondureños queremos siempre contar con lo mejor. La gente dice, hay que ver por qué no quieren venir, por qué antes no se daba. ¿Ustedes vivieron o se vivió algo así como digo en algún punto algún proceso? Nunca. Al contrario ja, ja ja. Habían jugadores que estaban, como decimos, de puntillas con mucha disposición, pero los tiempos han cambiado, no puedo juzgar a nadie, no sé cuál es la razón, no sé cuál es el entorno y es bien complicado desde mi punto de venir y decir alguna situación, entonces hay que valorar al que está, apoyar y dar ese respaldo y al que no, pues, sus razones tendrá y tampoco debería de ver, no sé si de nosotros como afición, ese rencor de que si no quisiste venir hoy que no vuelva nunca, porque igual todos tenemos una vida útil, tenemos momentos. En cualquier otro momento vas a estar en tu mejor nivel y puede ser muy útil para la Selección. ¿Qué crees que está haciendo falta a nivel de Selección Nacional porque mucho se habla de las generaciones y señalan a los jugadores? El tema es muy profundo y creo de que son temas en los cuales pues, los siento como muy complejos, muy interpretativos de lo que uno pueda decir en este momento, lo bueno es que es una transmisión por así decirlo en vivo porque yo lo he dicho a veces, uno puede dar un comentario, puede decir algo, pero el titular o como la gente lo puede interpretar, cómo se puede vender lo que uno pueda decir o cómo la gente lo pueda analizar, me reservó mis comentarios, pero el hacer crecer o recuperar eso del fútbol, eso creo que nos corresponde prácticamente a todos. Todos los involucrados porque hoy la realidad de la Selección y el panorama no es el mejor futbolísticamente hablando y parece que después de la eliminatoria no se ha tocado fondo. El problema es que todos podemos ver qué es lo que acontece, todos podemos tener una idea, todos vemos qué es lo que nos está faltando. O sea, todos sabemos todo, pero pocos quieren ser parte como decir de la solución. Venir y estar aquí enfrente de los medios y decir este es el problema, este lo otro, esto es lo que está pasando y debe hacerse así o así, eso es lo más fácil. Lo más difícil es involucrarse, entonces más allá de lo que uno pueda decir, es como ok, en qué puedo ayudar yo para que esto mejore como país.

¿Cuentan con Maynor Figueroa? En un futuro me gustaría, pero lo primordial por ahora para mí es ayudar a mis hijos con lo que ellos desean, con lo que ellos pretenden. Ahora que se viene México, ¿cómo ves este partido? Va a ser un partido interesante, de la manera como Honduras jugó su partido ante Venezuela creo que fue un buen partido, puede ser una buena pauta, pero obviamente cada partido es diferente y cada selección es diferente, pero el hecho de Honduras de prácticamente tener todo en su contra, también el equipo siempre ha tenido como esa fortaleza y esperemos de que en este partido pueda hacer el caso. ¿Te parece que este puede ser el punto de quiebre de un proceso, qué puede ser un inicio o terminar Copa Oro y volver a buscar un entrenador? ¿Te parece? Esperemos que sí, más allá de hablar del tema eso de entrenadores, qué es lo que estamos viendo nosotros como aficionados y qué es lo que está viendo o qué es lo que desea la Federación en base al fútbol, porque nosotros como aficionados siempre queremos los resultados inmediatos, pero no sé cuál es el plan que internamente ellos tengan, si es hacer crecer o darle un seguimiento o dejar ya bien cimentado lo que es esta nueva generación de jugadores, porque una, el cambio generacional te toma tiempo y en eso no sé si decir que no hemos sido muy pacientes o qué es lo que se le está vendiendo a la gente. Eso es lo que yo me pregunto, es un proceso, es un plan, es un proyecto a largo plazo o a corto plazo.

¿Hoy cómo ves a México? Antes se hablaba del gigante de la Concacaf, ¿y ahora? Es que el fútbol ha evolucionado y si hoy vemos cada enfrentamiento que está teniendo México, por así decirlo, contra Estados Unidos, pues ya vemos las distancias como se han acortado, muchas selecciones ahora van a enfrentar a México en el Azteca y México ha tenido que sufrir. Entonces creo que México es una selección que ya estando fuera de México se le puede jugar igual porque si hay unas grandes limitaciones... Una de las grandes limitaciones de jugar el Azteca es la altura, uno como jugador lo siente y eso es una realidad, pero fuera de ahí, pues al final creo que las condiciones son iguales. ¿En qué posición ves a México en la Concacaf? Es que México siempre sigue siendo de los grandes más allá de todo, así como ellos están teniendo, por así decir, algún cambio generacional, también lo está teniendo Honduras, la diferencia de ellos son los jugadores que tienen dónde se están formando, dónde están jugando y todo eso, pero igual México sigue siendo uno de los grandes y como lo digo Honduras cuando se enfrenta a esas selecciones, pues también, y más ahora que se llega con, no sé si decir la presión o la obligación, sino que con el ego, se les ha tocado el ego a los jugadores y esperemos ver un partido donde Honduras pueda hacer un gran trabajo. ¿Te parece que más allá de lo que pueda suceder en Copa Oro, Diego Vázquez se debe de mantener o hay que mantener un proceso finalmente? Esa es la parte en la que no me compete porque realmente no sé cómo trabaja él, eso solo lo sabrán los directivos y los jugadores que están con él. Quienes tienen que responder y respaldar eso son los actuales. Yo ya desde este punto, desde afuera soy un aficionado más, pero no un aficionado que solo va a dar su punto así por así no más, entonces ya lo dije anteriormente, no sé qué es lo que se está manejando en la Federación, si es algo a corto, mediano o largo plazo. Lo que sea o quien esté, yo creo que hay que darle todo ese respaldo y todo ese apoyo.

Y desde tu experiencia como capitán, ¿respaldas a Alberth Elis como capitán de este nuevo barco? Claro, por supuesto, es de los jugadores que ya se ha ganado un derecho por así decirlo, ya es un referente, no de ahora, sino desde hace mucho, así también podríamos hablar del caso de “Buba” (López), Acosta también, son jugadores que ya deben tomar la batuta y creo que sí son los indicados, podríamos hablar de otros jugadores que no necesariamente necesitan portar ese gafete como para también ellos considerarse o mejor dicho ser líderes dentro de la selección. Digo porque se habla de eso, de que a este grupo le falta liderazgo.

Pero es que el liderazgo tampoco no solo debe depender de la persona que anda con el brazalete, que anda la cinta de capitán, también pueden haber muchos jugadores que pueden asumir ese rol de liderazgo sin necesidad del gafete, todo lo hacemos recaer sobre esa persona, pero si lo seguimos llevando de esa manera no nos va a ajustar, que toda la responsabilidad o que todo tenga que ser únicamente las personas que llevan el brazalete. Para el juego del domingo como aficionado, ¿qué resultado ves? No, como hondureño yo quiero que gane Honduras, pero no soy de los que me gusta estar dando resultados, decir ‘ah, el marcador va a ser este’. Si me preguntas cuál es mi deseo, claro, por supuesto mi deseo es que gane Honduras y ahí vamos a estar apoyando. ¿Te gustaría retirarte en Olimpia? Ya desde que comencé y desde que me fui para Europa me retiré en Olimpia, del fútbol hondureño me retiré en el Olimpia. ¿No regresarás para un adiós? No, ahorita ya no.