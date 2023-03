Madre de Keyrol Figueroa explota contra la Fenafuth: “Si no está allí no es por culpa nuestra. Pregúntenle a la Federación”

Ante esto, Norales hizo publica una carta en sus redes sociales donde no se guardó nada. La mamá de Keyrol reveló la verdad sobre la decisión de no jugar con la H.

Norales además reveló que esto no pasó por un tema económico, y que sus declaraciones no constituyen ni el 5% de todo lo que tiene que decir.

“Yo dije que en su momento voy a decir las cosas que debo decir, por ahora respaldaré los comentarios positivos que mis amigos y amigas cercanos y colegas de mi esposo, en vez de estarse burlando y poniendo negativas sobre mi hijo por lo que hoy no obtuvo y no tuvimos, y que estuvimos cerca, deberían de estar preocupando por las categorías menores de nuestra selección de Honduras.

Pregúntele a la Federación de Honduras por qué Keyrol no está hoy allí. Nosotros lo preparamos para que un día estuviera allí y sin un solo costo y dinero de nadie más que de los deseos y sacrificios nuestros, y solo los pocos que nos conocen lo saben muy pero muy bien, gente que ha compartido en estos sacrificios y hasta nos han dado la mano. Si no está allí hoy no es por culpa nuestra. Dejen de hacer chistes de los sueños de los hijos, que deberían de admirar que tan largo hemos llegado como familia, todo lo que han dicho para perjudicar nuestro nombre no es verdad, ni somos traidores de patria porque uno busca solo lo mejor para los hijos.

Yo solo quiero que mi hijo tenga lo que yo jamás tuve, oportunidades de ese tipo, él lo único que quiere es jugar al fútbol, como todos, aquí no hay dinero de por medio que le paguen como que digan que nos fuimos por plata, nos fuimos porque nunca le dieron importancia, porque hay que hacer miles de pruebas primero antes de entrar a le selección Nacional, porque cuesta un mundo, y que aquí preguntas ¿quién es Keyrol? el hijo de no lo conocen, aparte no saben dónde juega y que tenía que hacer una prueba en la Florida.