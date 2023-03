Keyrol Figueroa: “Uno de los mejores prospectos del fútbol mundial que despreció al país donde nació su padre”

En entrevista para el canal oficial de US Soccer, el futbolista de origen hondureño habló sobre su decisión de representar al conjunto de las barras y las estrellas en lugar de hacerlo donde su padre, el ex mediocampista Maynor Figueroa, fue considerado figura, además de fungir como capitán en varias ocasiones.

Sin embargo, Keyrol no le da importancia a las críticas. “Estoy feliz de estar en este equipo porque no estaría feliz de jugar contra este equipo, para ser honesto. Creo en cada uno de ellos, cada jugador que traen nuestros entrenadores es un talento, un talento diferente, una pieza diferente del rompecabezas. No podría estar más orgulloso. Estoy feliz de estar de su lado”, comentó Keyrol.