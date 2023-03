DT de Panamá menosprecia el amistoso ante Argentina: “Para mí no es prioridad”

“Para mí sería ilusionante ir a Argentina a enfrentarme al campeón, contra Messi y compañía, pero para mí no es la prioridad. No iré a Argentina, porque para mí la prioridad es la Nations League y no me la quiero jugar de ninguna manera”, declaró en rueda de prensa.

Christiansen aseguró que un partido amistoso ante Perú complicó la planificación para uno de los duelos de la eliminatoria ante los costarricenses. Producto de ello, perdieron 1-0 y significó prácticamente el adiós a puestos de repechaje para la justa mundialista de 2022.

Por lo cual, el técnico canalero no quiere repetir el mismo error. “Yo necesito estar enfocado en el partido frente a Costa Rica, tanto como yo como los jugadores, para preparar el equipo al máximo para que puedan competir”, añadió.