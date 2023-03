Técnico del Atlas sobre el Olimpia: “Es el equipo más grande de Honduras y de Centroamérica”

¿Cuál será la apuesta en este juego de ida?

Sabemos que la localía es un factor que le ayuda, pero nuestra idea es ir allá y hacer nuestro propio fútbol porque nosotros nos hemos venido preparando desde la pretemporada, no nos podemos traicionar a lo que nosotros somos en esencia, idea y estilo. Nos gusta tener mucho la pelota y la vamos a buscar para tener el control del partido en muchos de los momentos.

¿En plano personal está será su primera vez en tierras catrachas?

Sí, será la primera vez que voy para Honduras y me alegra mucho por poder visitar y conocer el país. Reconozco que tiene muchas bellezas en cuanto a playas y lugares que lastimosamente no voy a tener mucho tiempo de conocer. Estaré por primera vez en tierras catrachas.Vamos hacer un intercambio de baleadas por tacosPerfecto. Me parece muy bien, la comida la recibo con mucho gusto.¿Ha tenido alguna anécdota con algún jugador hondureño?No me ha tocado. Bueno, tal vez no recuerdo, de compañeros no, pero los he tenido de rivales. Aunque aquí en México estuvo Carlos Pavón con el Necaxa y yo estaba en las inferiores para esa época. Me gustaba mucho su estilo y su juego aéreo en las selecciones siempre nos complicó.

Olimpia es el actual campeón centroamericano, ¿Lo tienen considerado?

Por su puesto, estamos muy atentos de todo. Olimpia es el equipo con más participaciones tiene en Concachampions (12), jugó semifinales ante Tigres y venció al América en el mismo estadio Azteca. Me parece que es muy destacable las participaciones de Olimpia y tengo claro que van a hacer dos partidos muy complicados y más aún que vienen motivados para hacernos un gran partido.

¿Lo ocupa el tema del clima en San Pedro Sula?

Nosotros hemos tomado medidas al respecto con el tema de la hidratación y el equipo médico ha hablado con los futbolistas. No es menor el decir que ustedes están acostumbrados a jugar en ese clima y obviamente será más favorable.

¿Cómo personaje del fútbol como cataloga el fútbol centroamericano o para ser más específicos el hondureño?

El fútbol hondureño, así como el centroamericano en general y todo el de nuestro continente han crecido, sabemos que Centroamérica no tiene el valor adquisitivo que tienen los países del norte para que su liga crezca a mayor escala. Pienso que la estructura el desarrollo bases es el que te da ese crecimiento, pero son jugadores de mucha garra, empeño que no se cansan de intentar, aunque están lejos al igual que México del fútbol elite mundial.

Se habla de juego brusco y mucho choque de los equipos hondureños, ¿Usted concuerda con esa idea?

Tenemos que polarizar y dividir porque no podemos hablar de un fútbol hondureño en su totalidad cuando Olimpia se ha mostrado muy superior a sus rivales y ha ganado cosas importantes haciendo un fútbol distinto nosotros le hemos visto cosas muy favorables en la cuestión de la circulación y transición del balón, tienen una idea clara. Sí es cierto que hay mucho fútbol directo y físico por el estereotipo de los hondureños.

¿Por las dimensiones económicas entre un club y el otro los hace favoritos?

Es muy difícil juzgar desde la perspectiva que un equipo tiene más título que otro, por ranking o por el nivel económico eso no significa que un equipo sea mejor que el otro por eso este deporte es tan hermoso por cualquiera puede ganar. No considero que seamos favoritos, ni tampoco creo que Honduras lo sea, nosotros tenemos nuestras herramientas, pero es mentira que lo que vale un jugador le da la calidad siempre.

¿Conoce a Pedro Troglio, técnico del Olimpia?

Es un caballero muy respetable y con una trayectoria muy importante en el fútbol especialmente en Sudamérica. Es un entrenador al que yo he observado y sé que pretende, que le gusta, su buena relación con sus jugadores que la puede volar para que se llenen de confianza y nos puedan hacer un gran partido.

¿Vendrá al Olímpico Metropolitano con todo su arsenal o cuidará jugadores?

Tenemos a todo el plantel para poder usarlos, toda la plantilla está disponible para el compromiso y todos van a subirse al avión para pisar tierras catrachas.