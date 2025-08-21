Mauricio Dubón suma otro cuadrangular en la MLB: Así fue el batazo del hondureño

Detroit, Estados Unidos.- El beisbolista hondureño Mauricio Dubón atraviesa un momento destacado en las Grandes Ligas de Béisbol y este miércoles conectó su séptimo cuadrangular de la temporada con los Astros de Houston .

“Duby” se lució en el tercer juego de la serie de tres encuentros que los de la "Ciudad Espacial" disputaron ante los Tigers en el Comerica Park de Detroit.

En la cuarta entrada, con Charlie Morton en la lomita, el lanzador estadounidense intentó sorprender al catracho con un sinker de 93 mph. Sin embargo, Dubón respondió de manera magistral y mandó la pelota por encima de la barda del jardín derecho.

Con este batazo, el nacido en San Pedro Sula alcanzó los siete jonrones en la campaña y continúa siendo un aporte clave en la ofensiva de los Astros.

Cabe destacar que su esfuerzo en este partido no fue suficiente, ya que Houston cayó por un abultado marcador de 7-2 y sufrió barrida en la serie frente a Detroit.

Actualmente, Dubón mantiene un promedio de bateo de .261 con 76 imparables en 291 turnos. Además, registra 28 carreras impulsadas y 35 anotadas, cifras que lo consolidan como un jugador confiable en el line-up del puertorriqueño Joe Espada.