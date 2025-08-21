  1. Inicio
Mauricio Dubón suma otro cuadrangular en la MLB: Así fue el batazo del hondureño

El pelotero catracho sigue destacando en el extranjero; así fue su séptimo cuadrangular de la temporada en la MLB

  • 21 de agosto de 2025 a las 11:07

Detroit, Estados Unidos.- El beisbolista hondureño Mauricio Dubón atraviesa un momento destacado en las Grandes Ligas de Béisbol y este miércoles conectó su séptimo cuadrangular de la temporada con los Astros de Houston.

“Duby” se lució en el tercer juego de la serie de tres encuentros que los de la "Ciudad Espacial" disputaron ante los Tigers en el Comerica Park de Detroit.

En la cuarta entrada, con Charlie Morton en la lomita, el lanzador estadounidense intentó sorprender al catracho con un sinker de 93 mph. Sin embargo, Dubón respondió de manera magistral y mandó la pelota por encima de la barda del jardín derecho.

Con este batazo, el nacido en San Pedro Sula alcanzó los siete jonrones en la campaña y continúa siendo un aporte clave en la ofensiva de los Astros.

Cabe destacar que su esfuerzo en este partido no fue suficiente, ya que Houston cayó por un abultado marcador de 7-2 y sufrió barrida en la serie frente a Detroit.

Actualmente, Dubón mantiene un promedio de bateo de .261 con 76 imparables en 291 turnos. Además, registra 28 carreras impulsadas y 35 anotadas, cifras que lo consolidan como un jugador confiable en el line-up del puertorriqueño Joe Espada.

Por su parte, los Astros marchan en la primera posición de la División Oeste de la Liga Americana con récord de 69-58, a 1.5 juegos de ventaja sobre los Seattle Mariners.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE LOS ASTROS

Orioles vs Astros / Jueves 21 de agosto / 5:15 PM

Orioles vs Astros / viernes 22 de agosto / 5:05 PM

Orioles vs Astros / Sábado 23 de agosto / 5:15 PM

