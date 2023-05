Madre de Isaac Castillo cuenta la historia de su viaje a Argentina y la sorpresa de Marathón: “Mamá, vamos a conocer al país de Messi”

MENDOZA, ARGENTINA.- Más de 6 mil kilómetros de distancia y tres horas de diferencia. Una nueva aventura se avecinaba para la familia de Isaac Castillo, el destacable mediocampista de Marathón y uno de los representantes de Honduras en el Mundial Sub-20 de Argentina. La magia no solo se ve dentro de las canchas, sino que detrás de todos esos reflectores, de toda esa presión y miradas, existen los sueños de esos chicos que llegaron con la ilusión de darle una pequeña alegría a la nación cinco estrellas. Si bien es cierto, la ‘Mini H’ no arrancó el Mundial como lo esperaba, las esperanzas de los 21 guerreros convocados aún se mantienen y más allá de lo que vemos a través delas pantallas, hay un sinfín de historias que no conocemos.

Pues en esta ocasión nos adentramos a una de ellas, una tierna y gran sorpresa. Ruth Elizabeth Díaz, madre de Isaac Castillo, se convirtió en la protagonista de esta nueva aventura de la cual nunca se imaginó que podría ser parte.

Lágrimas, nudos en la garganta y alegría, son las palabras en las Ruth va relatando cómo está siendo su experiencia en compañía de su esposo José Castillo y su hijo Liam en la “tierra de Messi y Maradona” como lo llama su pequeño.

Pero, antes de conocer más de este recorrido, vamos a retroceder un poco en el tiempo. La madre del futbolista de Marathón cuenta que en sus inicios no todo era color rosa y que Isaac “siempre tuvo obstáculos, pero gracias a Dios, él siempre le abrió puertas”.

“Cuando el iba a jugar al Yankel, siempre me decía que quería ser jugador profesional y que un día él iba a cumplir ese sueño y yo le decía que creyera en Dios, que él siempre le iba ayudar y que solo pusiera parte de él”, comentó Ruth Díaz tras recordar una anécdota de Isaac Castillo en sus inicios. Y lo hizo. El niño que anhelaba ser futbolista, hoy con 20 años ha dejado destacables participaciones con su equipo, mismo que lo llevaron a ser parte de la Mini H y ahora estar presente en el Mundial Sub-20 de Argentina. -- El apoyo familiar, un elemento incondicional --

Parte de lo que somos se debe también a nuestra familia. Acciones, palabras de aliento o incluso solo con la presencia bastan para dejar una huella muy marcada en el camino de nuestros seres queridos. “Yo siempre he estado ahí apoyándole, desde pequeño. Cuando iba a entrenar lo llevaba y traía. El papá como le tocaba trabajar entonces no podía estar, a veces cuando los domingos lo acompañaba”, relató la madre del futbolista verdolaga.

Sobre ver el nombre de su hijo en la lista de convocados para una Copa del Mundo, Ruth comentó que “fue una alegría grande, porque es un sueño hecho realidad de mi hijo, que siempre anheló eso, representar el país”.

Y continuó: “Estábamos pendientes, a ellos como jugadores les avisan primero, entonces estábamos esperando a que lo llamaran y me dice ‘Mamá ya me mandaron el mensaje, estoy convocado para el Mundial’. “Yo le respondí ‘gracias a Dios hijo, hay que poner de su trabajo y hay que tener fe en Dios’, y pues bien, abrazándolo a él porque andaba alegre el día que me contó que estaba convocado”, agregó. -- Una llamada, una sorpresa y nudos en la garganta por conocer la ‘tierra de Messi y Maradona’--

Más allá de eso, Ruth reveló que al principio había un poco de tristeza por no poder compartir con su hijo en su cumpleaños, pero para las sorpresas que da la vida, recibió una llamada que cambiaría el rumbo por completo. “Cuando ellos se vinieron, la segunda semana de mayo, Rolin Peña me llamó cuando estaba trabajando en mi negocio y me dijo sobre que pensaba, si quería venir al Mundial: ‘Que dice sobre ir a ver a su muchacho debutar”. “Nombre, se me hizo un nudo en la garganta que no podía ni hablar, no me la podía creer que me iban a mandar para Argentina y que gracias a Dios nos enviaron a los tres (su esposo y su hijo menor)”, quienes reaccionaron alegres y el pequeño “llorando por que me decía ‘mamá vamos a conocer allá al país de Messi, de Maradona’.

“Es primera vez que viajamos, incluso estuve pensando desde que me dijeron que el Mundial era aquí en Argentina, pues yo estaba triste por que Isaac cumple años este día (24 de mayo), y me decía ‘no la voy a pasar con mi hijo’, pues al menos aunque sea a irle a dar el abrazo que siempre durante 19 años se lo he dado y eso me ponía triste. Entonces el día que Rolin me dijo a mi (del viaje) yo solo me acordé de eso del cumpleaños”.

Un festejo diferente, ya que Isaac Castillo se encuentra concentrado con la selección de Honduras de cara a la segunda fecha del Mundial Sub-20 de Argentina ante Corea del Sur, pero que contará con el apoyo incondicional de su familia para este duelo. --La reacción de Isaac, el primer día y debut amargo de Honduras-- “Él no sabía que nosotros estábamos aquí (Argentina), cuando nos vio se soltó a llorar, abrazando al niño pequeño y él también estaba llorando, bueno los cuatro estábamos ahí, se nos llenaron los ojos de lágrimas cuando nos encontramos en las afueras del hotel”, relató la madre del jugador. Asimismo, contó: “El día que llegamos, ya no nos aguantábamos, tuvimos que pedir permiso, le dijimos al profe que nos dieran permiso (para verlo). Según ellos, nosotros estábamos en Honduras, me mensajeaba Isaac y él pensaba que yo estaba en Honduras”. Al día siguiente, la Mini H tendría su debut en la justa mundialista ante Gambia. El duelo comenzó con un balde de agua fría para los muchachos, ya que comenzaron cayendo en menos de 30 segundos, luego a los cinco minutos empató, pero en el segundo tiempo vio pasar el gol de la derrota y con un polémico gol anulado por el VAR a favor del conjunto dirigido por Luis Alvarado. Ruth comentó que previo al partido no vieron a Isaac, ya que se fueron aparte, pero sin duda alguna recordó que el momento más memorable fue “cuando se cantó el himno, se me llenaron los ojos de lágrimas y se me hizo un nudo en la garganta, un mundial y ver a mi hijo ahí”.

Lastimosamente, la selección de Honduras cayó en su debut y las sensaciones no eran las mejores, Ruth confesó que “solo lo pude ver (Isaac Castillo) a través de un vidrio transparente”, ya que la seguridad no los dejaba acercarse, “solo le pude decir adiós, ya después cuando ellos llegaron (al hotel) y le pude escribir”. “Estaba tranquilo, un poco triste, porque no se pudo ganar y quedó la sensación de ese gol que se lo anulan (a Honduras) y yo lo aconsejo siempre de que hay que darle la vueltaa la página y a lo que sigue”, contó.

-- Dejó a sus clientes ‘vendidos’ -- Sobre la experiencia de estar en otra cultura y gastronomía, Ruth Díaz confesó que “ha sido muy bonito” estar en Argentina, sin embargo un factor crucial los está afectando: la comida. Los hondureños estamos acostumbrados a una diversa gastronomía y la madre de Isaac Castillo lo sabe más que nadie, ya que ella cuenta con su negocio de comida y una de sus “luchas”en Argentina estaría relacionado a ello: “No sé si era el lado donde estamos aquí, que veo solo comidas con pan, no hay tortillas ni hay tajadas, no hay frijoles tampoco”, dijo extrañando los alimentos catrachos. La madre de Isaac Castillo cuenta con su local en el Barrio Cabañas desde hace 17 años y tras consultarle sobre quien se quedó a cargo del mismo, no dudó en responder, ya que los dejó “vendidos”. “Quedó cerrado, ahora los clientes están enojados, por que me dijeron que me vine para acá y los he dejado sin comer, por que como yo soy la que cocino”. -- El final de su aventura en Argentina-- Sus clientes la tendrán pronto de vuelta a tierras catrachas, ya que su aventura culmina el 29 de mayo, sin embargo verá a su hijo ante Corea del Sur y Francia y le envió un mensaje: “Siempre le digo a él, por qué le escribo antes y después de los partidos, que hay que echarle ganas, ya que se viene el otro partido y hay que ponerle mas huevos para que todo salga bien, por que a veces ellos como jugadores decaen y uno como familia tiene que darle animos”. La madre del juvenil reveló que siempre le ha gustado el fútbol, desde que “estaba niña también jugaba pelota”, por lo que apoyar a su hijo en esta gran aventura acompañada de su familia ha sido una tremenda alegría y definió a Isaac como su “Gran amor”. Si bien es cierto, la aventura culmina en unos días, pero los recuerdos serán imborrablesy quedarán marcados en sus vidas.