¿Su plan es seguir ahí o se ve algún día en Primera División como técnico o directivo?

He participado como asistente de Platense y me han llamado otros equipos que si he querido ser parte del cuerpo técnico, pero no se ha podido concretar. Antes de retirarme había culminado mi carrera como entrenador. Tengo todas mis licencias. Eso sí, nos seguimos preparando y esperamos que cuando llegue la oportunidad podamos estar muy bien.

Usted fue el último futbolista de un equipo pequeño que le quitó un título a Olimpia ¿Cómo lo recuerda?