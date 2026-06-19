Liga Nacional de Honduras se jugará con 12 equipos: Posibles candidatos para la última plaza

San Pedro Sula, Honduras.- La Liga Nacional de Honduras confirmó este viernes un cambio histórico para el fútbol nacional. A través de un comunicado oficial emitido tras la Asamblea Ordinaria celebrada este en San Pedro Sula, los clubes aprobaron por unanimidad que la temporada 2026-2027 se dispute con 12 equipos en la máxima categoría. La decisión fue tomada durante la reunión realizada en un reconocido hotel de la capital industrial donde los representantes de los equipos afiliados dieron luz verde a la ampliación del torneo. Con esta medida, la primera división de Honduras pasará de tener 11 a 12 clubes participantes.

La expansión del torneo abre de inmediato el debate sobre cuál será la institución que ocupará la duodécima plaza. Hasta el momento, la las autoridades no ha detallado el mecanismo que utilizará para definir al nuevo integrante ni los requisitos que deberá cumplir para ser admitido. Entre los principales candidatos aparece Atlético Independiente de Siguatepeque, una de las instituciones más competitivas de la Liga de Ascenso durante las últimas temporadas. El conjunto de Comayagua ha disputado fases finales de manera constante y posee una base sólida tanto en lo deportivo como en lo administrativo. También figuran como posibles opciones el Victoria de La Ceiba, que descendió en el último torneo liguero, pero ahora fue adquirido por Carlos Eduardo Espina, quien ha inyectado una fuerte suma de dinero para consolidar deudas y realizar fichajes.