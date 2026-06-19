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Fichajes Honduras: ExOlimpia regresa, bombazo en Marathón y Motagua busca delantero

Te mostramos los rumores y fichajes más recientes en el fútbol hondureño

  • Actualizado: 19 de junio de 2026 a las 16:27
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Movimientos en Motagua y Olimpia; Marathón rompe el mercado. Los últimos fichajes que se han desarrollado en la Liga Nacional de Honduras.

Fotos: Cortesía.
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Bryan Moya - Marathón quiere rescindir contrato con el atacante catracho y ya hay dos equipos que buscan sus servicios. Luis Ángel Firpo de El Salvador y CD Choloma en Honduras.
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Dennis Rodas - El defensor catracho se convirtió en uno de los nuevos refuerzos de UPNFM para el Apertura 2026.
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Josué Villafranca - El guardameta se olvida de Juticalpa FC y también fue anunciado como nuevo fichaje de los universitarios.

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Samuel Elvir - Lobos UPNFM también le dio la bienvenida al extremo derecho de cara al nuevo torneo de Liga Nacional.

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Cristhian 'Pin' Gutiérrez - El habilidoso mediapunta fue dado de baja oficialmente de Lobos de la UPNFM . La próxima temporada jugará con Juticalpa FC.
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Carlos Argueta - El lateral derecho, que militó en Olancho FC, ahora vestirá la camiseta de Marathón, club que ejecutó la cláusula de rescisión establecida en el contrato del jugador, la cual rondaba los 5,000 dólares. Además, este viernes ambas partes firmaron un vínculo que los unirá por los próximos dos años.
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Brayan Barrios - El defensor se convierte en nuevo fichaje del Victoria tras salir del CD Choloma, equipo con el que fue titular en todo el torneo. Llega a pedido del DT Carlos Chato Padilla.
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Samuel Card - El extremo solo espera el finiquito del Victoria para firmar de manera oficial con Marathón y unirse a la pretemporada el próximo lunes.
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Denovan Torres - El guardameta se convertirá en nuevo fichaje del Olancho FC.
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Jared Velásquez - Jugó en Olimpia y ahora es nuevo refuerzo del Estrella Roja, recién ascendido a Liga Nacional.

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Miguel Alejandro Escobar - El mediocampista argentino es una de las opciones de UPNFM para reforzar la medular del equipo.
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César Guillén Clark - El exdelantero de Marathón, Vida, Olancho FC y Lobos UNPNFM es nuevo fichaje del Génesis FC.
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Aloísio Pires Alves - EL HERALDO conoció que el exjugador del FC Barcelona de España y Porto de Portugal, exasistente técnico de José Mourinho, es nuevo entrenador del Juticalpa FC.
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Agustín Mulet - El exjugador del Olimpia que no renovó su contrato está negociando con Real España; la dirigencia está intentando reforzar el mediocampo.
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Olimpia: El cuadro melenudo está busca un central extranjero en Sudamérica para reforzar la plantilla; todavía tiene dos cupos, pero no se sabe si se mantendrá el quinto extranjero para la próxima temporada.
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Motagua: El campeón nacional estaría en busca de un delantero extranjero tras la salida de John Kleber de Oliveira. Erick "Yio" Puerto es otra de las opciones.

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