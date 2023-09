Portero de la H, Juergen García, cuenta su dura historia

EL PROGRESO, HONDURAS.- Juergen Jafeth García, el joven portero que en término de un año ha jugado una final de ascenso con Lone FC, fue titular con Honduras en el Mundial de Argentina Sub 20 y hace unos días el entrenador de la Bicolor, Reinaldo Rueda, lo convocó para la fecha Fifa de septiembre a la absoluta. Eso sí, no todo en su vida han sido momentos gloriosos, recabando en el pasado, nos encontramos con una historia donde los obstáculos y lágrimas estuvieron a la orden del día; sin embargo, el futbolista de 18 años le hizo frente a esas vicisitudes y es por ello que hoy no se quiebra ante cualquier eventualidad en el terreno de juego o en la vida. Diario EL HERALDO se trasladó hasta la colonia Esperanza de Jesús en El Progreso, Yoro, lugar donde se ubica el domicilio del espigado guardameta que nos atendió con mucha amabilidad, a pesar de que recién había llegado de Tegucigalpa, ya que le tocó ir a la Embajada Estadounidense para renovar su VISA y poder viajar con la H.

“Desde los ocho años mi papá me llevó a la academia ‘Maradonita Cruz’, tiempo después fui a otro equipo y luego pase a Empa, ahí jugué el primer torneo federado que hubo aquí en El Progreso (U-15), recuerdo que salimos campeones, y desde ahí di el salto a la selección Sub-17. Primero pasé por una selección y después llegué a Lone FC”, recuerda Juerguen sobre sus inicios.

Fue el entrenador Luis Alvarado quien vio potencial en el chico que domingo a domingo se lucía con atajadas para su club en el fútbol menor y junto a el preparador de porteros Mario Bustamante decidieron integrarlo en el equipo patrio, allá por 2020. García no olvida que su vida “ha sido difícil, me han pasado muchas cosas, por ejemplo, en mi casa no había qué comer porque cuando uno empieza no gana la gran cosa y me tocaba andar pidiendo dinero para moverme a los entrenos o me quedaba en la sede porque no tenía cómo regresarme a mi casa. Yo no olvido de dónde vengo”.

El guardameta ganador del bronce en los últimos Juegos Centroamericanos y los suyos fueron unas de las miles de víctimas que fueron afectados por los huracanes Eta e Iota. Perdieron la mayoría de sus pertenencias y la experiencia vivida acompañada de los problemas económicos los obligó a salir del hogar que vio nacer a Juergen.

El adiós de su padre

Sin embargo, el golpe más duro que le tocó afrontar a la familia García Colindres fue la pérdida de Rony Edgardo García, padre del protagonista del relato de hoy, quien al borde del llanto describe la amarga escena. “Mi papá falleció cuando yo tenía 16 años. Fue un momento muy duro. Él se desapareció el 21 de diciembre de 2021 y encontramos su cuerpo el 24 de diciembre, él murió ahogado en el río Ulúa porque andaba pescando y él convulsionaba, le dio un ataque en ese momento lastimosamente”, contó el seleccionado nacional.

El jugador del Lone FC confesó que don Rony (QEPD) fue quien le inculcó lo de ser arquero y es por eso que “le echo más ganas para que mi papá se sienta orgulloso desde el cielo. Siempre quiso esto para mi”. El admirador de Buba López y de Thibaut Courtois conoce su potencial y con la fe en Dios se visualiza un futuro en el extranjero. “Mi sueño es, capaz ni llegar a debutar en Liga Nacional, sino que tener la oportunidad antes de salir al exterior. Yo me lo creo y hay gente que confía en mí, por eso sé que soy un portero de exportación”.

El camino diario de Juergen

La charla estaba tan entretenida que el tiempo se fue volando y Juerguen García tenía entrenamiento agendado a las 3:00 pm con su club y por eso nos trasladamos al punto de salida de los buses con ruta de El Progreso a San Pedro Sula para seguir conociendo más sobre el guardameta juvenil y experimentar en carne propia algo que para él es una actividad del día a día.

No podemos obviar que antes de salir de casa el futbolista exhibió sus rasgos más amorosos y con un beso se despidió de su madre (Francis Colindres) su novia (Rachell Padilla), su hermana y sobrinas.

“Súbale, súbale, que ya casi salimos”, gritaba el asistente de la unidad 567 de la empresa de Tupsa y ante las miradas que expresaban sorpresa y curiosidad de los demás pasajeros la entrevista continuó. “Este es mi recorrido de todos los días cuando me toca entrenar en las mañanas. Agarro el bus a las 5:30 am para llegar a las 6:30 am al lugar del entreno. No es fácil el esfuerzo que uno hace, por eso digo que Dios mira eso y de ahí vienen las recompensas”, acotó el meta de 1.88 metros.

Algo que sucede mucho en el transporte público en Honduras son los asaltos y Juergen ya ha tenido que pasar por esto, pero sigue con la perseverancia y cree que en un futuro próximo podrá hacerse de su automóvil para facilitar un poco las cosas. “Gasto 200 lempiras diarios, si jugamos los domingos prácticamente toda la semana me toca gastar pasajes que son 1,400 a la semana. Los sueldo en la Liga de Ascenso no son tan altos, pero tengo personas que tal vez cuando no tengo me ayudan para estar viajando. Nunca he faltado a un entreno por falta de dinero, siempre busco la manera de llegar, ya sea en jalón, veo quien viene para San Pedro Sula y me monto”, confesó el muchacho soñador. Luego de dos años y medio de manejarse en los buses, Juergen García ya es conocido y comentó sin ningún tipo de oprobio sobre las vivencias que le ha tocado experimentar.

“La mayoría de los ayudantes o buseros me conocen, hay algunos que me escriben a mi Messenger. Me preguntan que cómo es jugar un Mundial o si estoy en la selección, y no solo ellos, también los pasajeros me reconocen y voy todo el camino platicando con ellos contándoles de cómo ha sido mi camino hasta aquí, pero no me agrando con eso, trato de mantener el equilibrio”, finalizó diciendo la promisoria perla que ha sido buscando por los cuatro equipos grandes del país y sin desespero está claro que su momento llegará.

Ficha de Juergen García

Nombre completo: Juergen Jafeth García Colindres Fecha de nacimiento: 28 de enero del 2005 Edad: 18 años Estatura: 1.88 mts Lugar de nacimiento: El Progreso, Yoro Equipo: Lone FC (Segunda división) Música favorita: Raspe y alabanzas Marca deportiva favorita: Rinat Lo que hace en tiempos libres: Jugar PlayStation Porteros que admira: ‘Buba’ López y Thibaut Courtois Equipos favoritos: Real España y Real Madrid