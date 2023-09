Edrick Menjívar sobre su titularidad: “Lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse”

No me gusta mucho la comparación, porque creo que cada quien escribe su propia historia y las oportunidades llegan, porque cada quien se lo propone cuando Dios quiere, las oportunidades llegan cuando Dios dice.

Como me dijo Noel Valladares una vez, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse con el Olimpia, incluso los partidos con la Selección de Honduras.

¿Es una obligación clasificar a la Nations League?

Sí. Creo que uno cuando se pone esta camiseta todo es ganar, no hay amistosos, ponerse esta camiseta representa dar todo el máximo.

¿Qué habrá de diferente en esta Selección?

Nosotros queremos ir al Mundial, que es lo que quiere la gente. Nosotros como jugadores tenemos el sueño de ir al Mundial. Estamos más comprometidos para eso.

¿Les toca el ego que digan que no son la mejor generación?

En lo personal no leo redes sociales, a mí no me afecta para nada. Por ahí escucho jugadores que dicen esto, lo otro, pero no me afecta, no lo escucho. Creo que es el momento de que jugadores que han ganado cosas con Honduras apoyen.