Kevin López rompe el silencio sobre su salida del Motagua

“Lo primero que he podido ver es mucha polémica, recibí muchos mensajes, algunos buenos y otros no tanto, pero si entiendo, que tengo una trayectoria dentro de Motagua y hay aficionados, que jamás van a aceptar eso, pese a ello, uno como jugador siempre está abierto a recibir oportunidades laborales y debe tomar decisiones. Decidí fichar con Olimpia por los retos, hace mucho tiempo estebábamos en pláticas, siempre estuvieron pendientes de mi y eso facilitó todo”, contó Kevin.

Hubo un torneo que me lo pase muy mal, en redes sociales hacían hasta campañas pidiendo mi salida, me abucheaban en el estadio, me insultaban constantemente, ofendían a mi familia y aún tengo mensajes de aficionados felices de que me fui. Me hicieron acostumbrarme a ese trato; aunque nunca lo entendí, vale la pena resaltar que hay un sector, que siempre me apoyó, personas que me trataron con respeto y con quienes estoy muy agradecido.

Motagua presentó una oferta, Olimpia hizo lo propio. ¿Al final que fue lo que más peso?

Lo que inclinó la balanza, es que Olimpia siempre estuvo pendiente de mí, cuando tuve el altercado con mi compañero de equipo, se dio el primer acercamiento y ese día me informaron que las puertas del club estaban abiertas para mí, desde allí, se mantuvo la comunicación y además, el deseo de jugar para el profesor Pedro Troglio. Motagua hizo lo suyo, pero nada fuera de lo normal, inclusive, los medios mienten en relación con eso que me ofrecieron ser el mejor pagado del club, mi decisión no gira alrededor del dinero, busco retos deportivos.

