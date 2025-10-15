Kervin Arriaga responde al ‘Fantasma’ Figueroa: "Eso nos va a tocar un poco más el ego"

El seleccionado coincidió con Salvador Nasralla en el viaje a Madrid y en el Aeropuerto Tocumen de Panamá fue abordado por el candidato presidencial del Partido Liberal .

Tegucigalpa, Honduras.- Kervin Arriaga , volante de la Selección Nacional de Honduras , llegó este día a España para unirse a su club, Levante, tras la fecha FIFA con la Bicolor en la eliminatoria de Concacaf .

En la transmisión en vivo de Nasralla, dialogaron de temas como el paso por sus clubes y el último encuentro vs Haití.

A su vez, Arriaga se refirió a las palabras de Marco Antonio "Fantasma" Figueroa, quien dijo que eliminará a Honduras del Mundial en el juego del 13 de noviembre en Managua, Nicaragua.

"La idea de nosotros es sumar los seis puntos y vamos a tratar de sumar los seis puntos, más con lo que dijo el entrenador de Nicaragua que la verdad que no creo que eso sea fair play", dijo Arriaga.

Salvador Nasralla le consultó qué dijo el DT de Nicaragua, respondiendo el volante: "Dijo que nos iba a hacer la maldad, que Honduras no iba a ir al Mundial; a nosotros como hondureños eso nos va a tocar un poco más el ego y vamos a tratar de ganar. Sabemos que no va a ser fácil".