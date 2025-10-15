Es última del ranking FIFA y para ir a repechaje al Mundial 2026 necesita... ¡ser goleada!

En la actualidad San Marino comparte el Grupo H de las eliminatorias europeas con Austria (15 puntos), Bosnia y Herzegovina (13), Rumania (10) y Chipre (8). los rumanos, terceros y con una diferencia de gol de +5, necesitan pasar a los bosnios, hoy en el segundo lugar con tres unidades más y una diferencia de +8. Primero ambas selecciones tendrán un duelo mano a mano que resulta fundamental. Si Rumania gana, ambos equipos sumarán 13 puntos a falta de una jornada. Y ahí es donde aparece San Marino, que el 18 de noviembre visitará a Rumania con la gran chance de meterse en la repesca.