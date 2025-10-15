Es última del ranking FIFA y para ir a repechaje al Mundial 2026 necesita... ¡ser goleada!

Aunque no lo puedas creer, la selección que es última en el ranking FIFA puede clasificarse a un repechaje para el Mundial pero con una condicionante... ¡siendo goleados! ¿Qué selección es y qué se sabe de este caso?
Las eliminatorias para el Mundial 2026 continúan su curso y en marzo del próximo año estarán completas las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México.
El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio del 2026. Se inaugurará en Ciudad de México y la final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York, EE UU.
Actualmente ya hay 28 selecciones clasificadas de las 48, el 14 de octubre se sumaron seis: tres de África, dos de Asia y una de Europa.
La primera selección de Europa que clasificó es Inglaterra. Un total de 16 cupos estarán disponibles para las selecciones europeas debido a la expansión de la Copa Mundial de Fútbol a 48 equipos en su fase final.
Aunque parezca increíble, San Marino, la selección que está última en el ranking FIFA, puede aspirar al repechaje mundialista por Asia, pese a que actualmente es última del grupo H con 0 puntos en 7 juegos, un gol anotado y 32 recibidos. ¿Cómo es posible entonces?
El nuevo formato de clasificación de la UEFA reparte 16 plazas para Europa: las 12 selecciones que ganan sus respectivos grupos van directo. Los otros cuatro representantes del Viejo Continente saldrán de un play-off con 16 selecciones, cuyos integrantes son los 12 segundos de cada grupo de Eliminatorias y los cuatro ganadores de grupo de la Nations League con mejor puntaje, de aquellos que no hayan quedado entre los dos primeros de sus zonas eliminatorias. Es ahí donde aparece el nombre de San Marino.
En la edición 2024-25 de la Nations League, el equipo dirigido por Roberto Cevoli logró su mayor hazaña: venció dos veces a Liechtenstein y empató con Gibraltar, resultados que lo consagraron como líder de su grupo en la Liga D, la cuarta y última división continental. Gracias a esa gesta, se metió —por primera vez en su historia— en la lista de posibles candidatos a la repesca mundialista.
En la actualidad San Marino comparte el Grupo H de las eliminatorias europeas con Austria (15 puntos), Bosnia y Herzegovina (13), Rumania (10) y Chipre (8). los rumanos, terceros y con una diferencia de gol de +5, necesitan pasar a los bosnios, hoy en el segundo lugar con tres unidades más y una diferencia de +8. Primero ambas selecciones tendrán un duelo mano a mano que resulta fundamental. Si Rumania gana, ambos equipos sumarán 13 puntos a falta de una jornada. Y ahí es donde aparece San Marino, que el 18 de noviembre visitará a Rumania con la gran chance de meterse en la repesca.
Esta combinación haría que los rumanos se aseguren el segundo puesto del grupo y un lugar en los playoffs, lo que permitiría que San Marino ocupe su lugar como ganador de grupo de la Nations League. Paradójicamente, entonces, el mejor resultado posible para San Marino sería una derrota... y cuanto más abultada, mejor.