Kendall Waston le anotó dos goles a Honduras en la eliminatoria a Rusia 2018

  • 09 de octubre de 2025 a las 16:05
En Costa Rica reportan titularidad de Kendall Waston vs Honduras, verdugo nuestro en 2017

Kendall Waston espera volver a marcarle a Honduras y aportar para Costa Rica.

San Pedro Sula, Honduras.- Uno de los veteranos de Costa Rica convocados ante Honduras, Kendall Waston, será titular esta noche en el Morazán de San Pedro Sula, reportan medios costarricenses.

El veterano defensor de 37 años, jugador del Saprissa, fue una de las novedades en la convocatoria del Miguel "Piojo" Herrera.

Waston será uno de los tres centrales esta noche, así lo confirmó el periodista costarricense Kevin Jiménez. El central tratará de aprovechar su buen juego aéreo tanto en ataque como en defensa.

El espigado zaguero es recordado en Honduras porque anotó dos goles en la eliminatoria a Rusia 2018, uno justamente en el Morazán y otro en San José.

Ambos juegos terminaron 1-1 y el disputado en territorio tico fue el más agridulce al quitarle la victoria a Honduras sobre los 90.

Además, significó la clasificación de Costa Rica al Mundial y obligar a Honduras a ganar en su último partido, algo que hizo la Bicolor, pero terminó yendo al repechaje.

Kendall Waston mide 1.96 y en la previa dijo: "Vengo a aportar todo lo que pueda, tanto en comunicación, en cancha y con la energía que uno pueda brindar. Pienso que la experiencia sirve siempre y cuando usted lo utilice y lo canalice de buena manera, entonces hay un gran grupo humano aquí que está dispuesto a hacer las cosas bien".

Otros jugadores titulares en Costa Rica esta noche serán Keylor Navas, Francisco Calvo y Manfred Ugalde.

