En Costa Rica reportan titularidad de Kendall Waston vs Honduras, verdugo nuestro en 2017

San Pedro Sula, Honduras.- Uno de los veteranos de Costa Rica convocados ante Honduras, Kendall Waston, será titular esta noche en el Morazán de San Pedro Sula, reportan medios costarricenses. El veterano defensor de 37 años, jugador del Saprissa, fue una de las novedades en la convocatoria del Miguel "Piojo" Herrera.

Waston será uno de los tres centrales esta noche, así lo confirmó el periodista costarricense Kevin Jiménez. El central tratará de aprovechar su buen juego aéreo tanto en ataque como en defensa. El espigado zaguero es recordado en Honduras porque anotó dos goles en la eliminatoria a Rusia 2018, uno justamente en el Morazán y otro en San José. Ambos juegos terminaron 1-1 y el disputado en territorio tico fue el más agridulce al quitarle la victoria a Honduras sobre los 90.