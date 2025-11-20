Julián Calero sobre Arriaga: "Es una lástima no tenerle más descansado"

Valencia, España.- Los futbolistas del Levante Kervin Arriaga y Mathew Ryan están listos para enfrentarse este viernes al Valencia, tras regresar de la concentración con Honduras y Australia, respectivamente. Los dos jugadores tienen previsto ejercitarse esta tarde con el Levante, pero su entrenador, Julián Calero, confirmó antes del entrenamiento que cuenta con ambos, aunque Arriaga llega muy justo físicamente tras haber jugado dos partidos con Honduras.

"Vamos a ver qué tal se encuentra, va a estar disponible. Le encanta su profesión y siempre está disponible. Es una lástima no tenerle más descansado", comentó Calero, que explicó los motivos de haber programado el entrenamiento a partir de las 19.00 horas (2:00 p.m hora de Honduras). "Somos una manada y la manada no deja atrás a nadie. Si tenemos que entrenar a las tres de la mañana para que uno más esté entrenamos a las tres de la mañana. Se trataba de esperar a un compañero y que sepamos cómo se encuentra", comentó. Además, Calero desveló que el meta Ryan atraviesa un proceso gripal pero que cuenta con él para el derbi, ya que, además, no jugó ninguno de los dos encuentros amistosos con Australia.

Kervin Arriaga al llegar a Valencia

¿Cómo estás de ánimos después de la eliminación? "La verdad un poco triste por lo que pasó con mi selección. Ahora la vida sigue y tiene que cambiar mi mentalidad y pensar en el equipo". ¿Cómo te encuentras físicamente? "Bien la verdad, ahora voy a tratar de descansar un poco y pensar en mañana a ver qué pasa".