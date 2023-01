José Quiel, joven promesa del Saprissa confiesa su deseo de jugar con Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hemos visto el crecimiento de muchos jugadores catrachos en distintas partes del mundo, pero poco, o nunca, se había logrado encontrar a uno que tenga tres tipos de sangre: hondureña, panameña y costarricense. + Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector Y este es el caso de José Daniel Quiel Ochoa, quién es costarricense de nacimiento, pero su madre es de sangre hondureña y su papá de sangre panameña. Quiel, como es apodado por sus familiares y compañeros, de 17 años de edad, nació en Costa Rica, vive en San Pedro, Montes de Oca, pero sus raíces están divididas en tres naciones centroamericana.

Su madre, María Isabel Ochoa Colindres, nació en Honduras, en Tegucigalpa, Valle de Ángeles y su padre, Evidelio Quiel Peralta, nació en Panamá, Chiriquí. Sus padres se conocieron en 1990 en Honduras, cuando Evidelio fue a la escuela militar y conquistó el corazón de Ochoa Colindres. En EXCLUSIVA con EL HERALDO, el volante extremo, José Quiel, nos comentó sobre su crecimiento futbolístico, en qué equipos ha jugado, su sueño de llegar a la selección y el futuro que le espera.

Entrevista

¿Desde cuándo empezó a jugar al fútbol? Yo desde que tengo conciencia sé jugar al fútbol. Mi papá desde pequeño me regaló un balón para entretenerme y él vio que a mí me gustaba mucho y entonces me llevó de la mano para entrenar y mejorar en el deporte.

¿Cómo ha sido tu crecimiento futbolístico? ¿En qué equipos has jugado? A los 9 años me contactó la U-9 de Alajuelense y Saprissa, pero yo decidí jugar con el Saprissa e hice buenas temporadas hasta la U-12 me moví para Cartaginés y ahí fue donde conseguí mi mayor experiencia, donde quedé campeón goleador. Después regresé a Saprissa y fui subiendo categorías, hasta lograr ser capitán y coronarme campeón. En ese mismo año (a los 14) Saprissa me ofreció contrato, pero no se concretó por que se vino la pandemia. Al regresar, Saprissa me dio la oportunidad de estar en el alto rendimiento, es decir, reservas del equipo morado y ahora tengo que estar listo para lo que se venga. ¿Has tenido ofertas de otros equipos o en el extranjero?

Sí, he tenido ofertas de Alajuelense, Cartaginés y recientemente me dijeron equipo de segunda división.

¿Por qué no te marchas de Saprissa, hay algún sentimiento? Sé que puedo jugar en cualquier otro equipo, pero siento que mi corazón es morado y mi sueño es debutar en Saprissa. Es mi equipo favorito siempre he querido estar ahí y estoy cómodo con el Dragón. LEA TAMBIÉN: ¡Con pasillo incluido! Vida presenta a Jonathan Bornstein

¿Tienes algún equipo en especial en Honduras? No veo mucho fútbol hondureño. Si he visto al Olimpia y Motagua, que son los mejores equipos del país, también he logrado ver al Real España. ¿Has tenido proceso con alguna de las tres selecciones? Por el momento solo he tenido de Panamá, pero no se concretó porque ellos ya iban para el Premundial y ya estaba casi el equipo.

¿En cuál quisieras jugar? Estoy dispuesto para las tres, obviamente me siento más identificado con Costa Rica porque es el país donde estoy, pero no cabe duda si me llaman cualquiera de otros no lo pensaría para irme una de ellos. Sería agarrar experiencia y lograr el sueño de jugar en la mayor. ¿Qué te dicen tus papás sobre en qué selección jugar si se da la posibilidad? No, ellos me dicen que yo elija lo que quiera. Pero obviamente por parte de la familia de mi mamá quiere que jueguen de Honduras y de mi padre que lo haga con Panamá, entonces hay una presión escondida. Pero la oportunidad que me salga yo la aprovechó. ¿Has pensado en venir a jugar a Honduras? Sí, si me da la oportunidad claro que lo haría. Igual quiero salir al extranjero para lograr mis sueños. ¿Y si el fútbol no se cumple, a qué piensas dedicarte? ¿estas estudiando actualmente? Me acabó de graduar de educación media en uno de los mejores colegios del país, Anglo American School, es bilingüe. En la universidad quiero estudiar en Ulacit, una ingeniería en informática, es la mejor en 12 años consecutivos del país. Asimismo, encontrar una beca deportiva en Estados Unidos.

