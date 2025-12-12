  1. Inicio
Primera jornada llena de récords en el Campeonato Nacional de Piscina Corta 2025

El evento se desarrollará del 11 al 14 de diciembre en el emblemático Complejo Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 16:32
El evento cuenta con una participación de 366 atletas de 9 clubes nacionales.

 Foto: Federación Hondureña de Natación

San Pedro Sula, Honduras.- Este viernes 12 de diciembre comenzó el Campeonato Nacional de Piscina Corta con la participación de cientos de prospectos de la natación de Honduras.

La piscina Ana Joselina Fortín del Complejo Olímpico Metropolitano de la ciudad de San Pedro Sula es el escenario donde se desarrolla la competencia que finalizará este domingo 14 de diciembre.

La Federación Hondureña de Natación, Fehna, informó, que oficialmente compiten 366 atletas nacionales en el evento y con la presencia de 9 clubes de natación: Delfines Sampedranos, Municipalidad de San Pedro Sula: 1,860 puntos, AJ Swin Tean, Tiburones de Honduras, Freedom School, Barracudas: 124 puntos, Estrellas Marinas, Delfines Mayas y Gators.

En la primera jornada se destacaron cuatro récords nacionales, Josué Matute de Municipalidad SPS, quebró su propia marca en los 1,500 libre con una marca de 16:45.12 en la competencia.

Además, Daylin Benítez hizo una nueva marca en los 1,500 libre al parar el cronómetro en 19:21.16, Giulliana Ramírez lo logró en los 100 metros dorso con una marca 1:07.98 y Fernanda Varela celebró su registro en los 200 dorso con tiempo de 2:28.48.

La competencia nacional es clave para los atletas de mejorar sus marcas personales, además de avanzar a futuras competencias como CCCAN y mundiales juveniles para la temporada 2026.

