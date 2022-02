“Jorge Luis Pinto pedía carnes de 700 lempiras”: Dueño de hotel que demandó a Fenafuth

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Jorge Luis Pinto no solo era exigente con su costoso salario, también lo era con sus alimentos y los que consumían los jugadores de la Selección de Honduras en el proceso mundialista Rusia 2018.

Las mejores carnes extravagantes: salmón, filete de pollo y filetes de res debían estar en su menú sin importar que costara hasta 700 lempiras.

El ex DT exigía costosos platos en el hotel que se concentraba la Selección en San Pedro Sula previo a encarar juegos eliminatorios, así lo reveló Fais Jeer, dueño del inmueble.”

Jorge Luis Pinto, un hombre muy exigente que quería que sus jugadores comieran de lo mejor posible y pedía carnes extravagantes, americanas, que costaba 700 lempiras la libra y siempre pedía algo exagerado”, contó.

“Habían 40 jugadores que tenían que comer y pedía 40 piezas de salmón de 6 onzas, 40 piezas de filete de pollo de 6 onzas y filetes de res de 6 onzas”, recordó sobre la multitud de comida que pedían.

“Era exagerada la comida. Cuando vi eso, no la tirábamos, pero había que regalarla y la donábamos a instituciones”, agregó.

Todos estos alimentos eran otorgados al crédito, una deuda que la Fenafuth acumuló y que hasta este día no se ha saldado, según Fais Jeer.

“Yo hablé con el profesor Pinto y me dijo; usted haga lo que yo le digo, eso quiero que coman mis jugadores y usted solo cobre”, manifestó.

Debido a la cantidad de comida costosa que a veces se desperdiciaba, el dueño del hotel tuvo que hablar directamente con la federación.

“Vengo y hablo directo con Fenafuth, les dio que me sale muy oneroso tener a Jorge Luis Pinto aquí, exigiendo demasiado y me dijeron; usted no se preocupe, cobre y mande la factura. Eso hice y ahora no quieren pagar”, detalló.

Fais Jeer además recordó que su hotel albergó a las selecciones de Honduras desde el inicio de la administración de Rafael Callejas y que Pinto fue el más exigente que tuvo.

“He tenido muchos técnicos aquí, desde la época de Callejas y Jorge Luis Pinto fue exageradamente exigente. Exigía muchas cosas. Una en específico, si pedía una sopa de res, tenían que ir siete libras de res en esa sopa”.

Demanda

La eliminación del Mundial de Qatar 2022 no es el único problema que provocará un impacto financiero en la Federación de Fútbol de Honduras.

Este martes ha salido a la luz una demanda millonaria que la actual administración tiene con un hotel de San Pedro Sula.

Desde el proceso que comenzó con Jorge Luis Pinto, rumbo a Rusia 2018, Fenafuth se hospedó en el hotel Mediterráneo con lo cual contrajo una importante deuda que no ha podido honrar, según denunció el propietario, Fais Juan Gattas.