Héctor Vargas ya saluda a su posible nuevo equipo: “Real España lo tiene todo”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El director técnico argentino Héctor Vargas ya comenzó, a falta de ser oficial su contratación, a observar, analizar y determinar los cambios que haría en su posible llegada a Real España.



Desde la salida de “El Potro” Gutiérrez de La Máquina por cuatro derrotas al hilo en el inicio del torneo Clausura, Vargas se convirtió en el virtual entrenador del elenco sampedrano.



Ante los rumores de su llegada a Real España y su deseo de salir campeón con el conjunto, Vargas se presentó al estadio Morazán para observar a su nuevo posible equipo frente a la Real Sociedad, partido en el que La Máquina resurgió con una victoria.



Sin embargo, Vargas desvirtuó que llegaría al conjunto de San Pedro Sula.



“No, no, no, no me ha llamado nadie (risas), vine con Alvin (Lone) a ver fútbol, a ver al Real España. Tanto que los periodistas me dicen... Pero no, oficialmente no he hablado con nadie, vine a disfrutar del fútbol”, explicó.

“Yo estoy sin trabajo y estar así siempre está la posibilidad. Vamos a esperar primero que me llamen y luego ver las condiciones que me pueden ofrecer”, agregó.



No obstante, en las próximas horas Vargas podría ser nombrado como DT de Real España para el resto del Clausura.