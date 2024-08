Problemas con el VAR en Honduras: ¿Cuándo será implementado? ¿Cuál es su costo?

El procedimiento de la certificación de parte de FIFA y la tecnología en cada uno de los estadios porque no todos tienen las condiciones adecuadas. Considerando que deben que tener cámaras a cierta altura y todavía no tenemos todavía esa función. Luego el internet, por ahí vamos con cada uno de los anillos que tiene la herramienta tecnológica. Costa Rica ha tenido un grado de dificultad con todo este proceso, todavía están con este esquema.

¿Cómo se encuentra la certificación del arbitraje?

De parte de los árbitros existe el compromiso y voluntad de participar, creemos que no tendremos dificultad, es un proceso. Para ellos es importante tener el conocimiento del VAR, ya tenemos algunos árbitros certificados por Concacaf y FIFA, pero es necesario tener una mayor cantidad de árbitros certificados porque necesitamos por partido un promedio de seis árbitros realizando el trabajo.

¿El VAR tiene un costo específico por temporada?

Es que el VAR se divide en varios costos, primero en cuánto le vamos a pagar a la compañía, luego el servicio de internet, el local donde se tendrán las cámaras, pago al personal administrativo y árbitros. Entonces, es un costo alto, pero entendemos que es necesario para competir a nivel internacional y es parte de la modernización para el fútbol de Honduras.

¿Se habló del millón de dólares (24 millones de lempiras), con el análisis realizado, la inversión subirá o será un costo menor?

Sí, un millón de dólares por temporada se había previsto, obviamente estamos como bajar los costos, es el trabajo que estamos haciendo como junta directiva de la Liga Nacional. Tenemos que tener internet en cada uno de los estadios, cuando pedimos las cotización salió un costo alto, la compañía nos envió una oferta de tener internet todo un mes y no necesitamos todo el mes. Jugando cada fin de semana solamente hay dos partidos y los otros dos, de visita. Eso hay que tomarlo en cuenta.

¿La compañía que instalará el VAR es la misma que está posicionada en Centroamérica o no?

Es una empresa europea, Quality, con ella tenemos acuerdo. Simplemente estamos en el proceso de certificación por FIFA y ya tenemos la carta de intenciones firmadas por ambas partes, todo depende de entrar el funcionamiento del VAR.

¿El funcionamiento es lo más lógico comenzarlo desde la fecha 1?

Es lo más lógico, pero eso no significa que así va a suceder.

¿Para este torneo Apertura es casi imposible el funcionamiento del VAR?

Está un poco complicado, porque no tenemos las condiciones todavía para dar una certeza hay que tener certificados a los árbitros en la parte teórica y práctica, luego la tecnología en los estadios, estamos en ese proceso. La compañía Quality se está reuniendo con algunas empresas que tienen derechos de transmisión.

¿Qué necesitan los árbitros para ser certificar en el VAR?

Necesitamos en promedio de 16 a 20 árbitros certificados, creemos que es viable: Dos que estarán en la sala VAR y cuatro en cancha. La certificación la tienen que aprobar, es un curso como tal de parte de FIFA para poder operar como árbitro VAR.

¿Los clubes quieren el VAR de forma inmediata o están contribuyendo para tener las mejores condiciones?

Mire, los clubes están comprometidos, le apuestan a esta herramienta tecnológica. Quizá, siempre se ven inconsistencia porque los árbitros son humanos y hay decisiones rápidas. Ellos toman una decisión. Usted y yo con una TV viendo la repetición, con un refresco en la mano, podemos observar lo que realmente sucedió. Siempre esperamos la repetición y el árbitro toma la decisión de inmediato.

¿La implementación del VAR es prioridad en su gestión como presidente de la Liga Nacional?

Tenemos grandes proyectos en la Liga Nacional, logramos que todos los partidos se desarrollaran en diferentes horarios, es la modernización de la Liga Nacional que va por buen camino. Los conceptos que faltan, contratar un comisionado para el funcionamiento, las reformas, está el proyecto del VAR que se encuentra avanzado. Además, si es viable o no aumentar de 11 a 12 los equipos en la Liga Nacional y previsto el torneo femenino, además de otras decisiones fortaleciendo los proyectos creados.

¿Qué estadios están listos y cuáles son los que necesitan ese acondicionamiento para tener la sala VAR?

La parte técnica no me he involucrado y tampoco hemos tenido ese informe hasta hoy. No puedo pronunciarme de qué estadios necesitan ese poco de cambio y de cuáles ya están listos. Nos toca esperar esa información, lo que es cierto es que hay gente trabajando en el tema.

¿Para cuándo espera la Liga Nacional tener la certificación de FIFA para utilizar el VAR?

No me puedo adelantar a la fecha, es un proceso y como tal estamos trabajando en ello. Estamos comprometidos con el tema del VAR en la Liga Nacional.