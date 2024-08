Roberto Contreras advierte al Real España y Olimpia: “No se jugará en el Morazán”

“Lo que nosotros estamos haciendo es un levantamiento con nuestro personal técnico y legal. Formalmente nosotros no tenemos entregada esta cancha, no la damos por recibida. Desde ahorita le digo al Real España y Olimpia que el clásico en este estadio no van a jugar”, expresó.

“El partido no se va a dar aquí, porque no quiero que después de un partido esto quede desecho y nos vayan a echar la culpa a nosotros, mientras no tengamos el dictamen legal y la opinión de todos nuestros expertos, no vamos a dar por recibido esta cancha”, aseguró Contreras.

El juego entre Real España y Olimpia, programado para el próximo domingo a las 3:00 de la tarde es por la sexta fecha del torneo Apertura 2024 y está tentativamente pactado para el estadio Morazán.