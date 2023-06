Jorge Herrera, el abogado y catedrático que tomará la presidencia de la Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Jorge Alberto Herrera es el nombre del que ocupará el lugar de Wilfredo Guzmán en la presidencia de la Liga Nacional. Un hombre muy preparado con hambre de hacer las cosas bien y sobre todo con una enorme pasión por el fútbol Hondureño.

Hace varios años se ha incorporado en dirigencia deportiva teniendo cargos como: miembro del TNAF, directivo de Olimpia y fue parte de la comisión jurídica del comité ejecutivo.

“He tenido una andanza muy importante en deporte y me he formado con algunos criterios internaciones en relación que he tenido con algunos equipos y también apoyo en la participación de algunos órganos de gobiernos y de la Liga Nacional”, reveló el oriundo de Apacilagua, Choluteca.