Jeaustin Campos llega a Honduras para dirigir al Real España en el Apertura 2024

Siempre he tenido la curiosidad de salir de Costa Rica, aunque ya estuve en Bolivia y Puerto Rico, pero siempre en Centroamérica me ha dado la curiosidad de asumir retos y de un equipo grande como Real España no lo pensé mucho.

Presión por la sequía de títulos

La verdad es que uno asume el paquete completo, sabemos que es un equipo grande y sabemos que no ha tenido las mejores temporadas en los últimos años. Pero no es algo que no hemos visto en los diferentes clubes en los que he estado. Vengo de equipos que han tenido una sequía y por lo menos ya tenemos esa experiencia en la manera de revertirlo.

Qué conoce del Real España y del fútbol hondureño

Lo he dicho desde España 1982, mire jugar a la leyendas, Arzu, Yearwood, Anthony Costly y me tocó enfrentar varias veces a jugadores hondureños en mi época de futbolista.

El biotipo y la técnica del hondureño siempre ha sido de lo mejor que hemos visto y para nosotros como costarricense respetamos mucho el fútbol de Honduras y esa es una motivación para venir acá a conocer y asumir este reto. Esperamos tener esa retroalimentación y aportar al fútbol.

Llega con presión

Siempre hay. Si el equipo queda tricampeón, hay presión para ser tetra y así pasa cuando llevas años sin serlo.

Mensaje a la afición

Venimos con toda la fe, optimismo y hacer las cosas bien. El equipo muestre un cara diferente de los que han visto. Que no les quede dudas que el equipo será protagonista y en el campeonato.